台湾はアメリカに合わせてHuaweiのような輸出禁止リスト入り企業だけでなく「中国の全ての顧客」へのAIチップの販売を制限することを検討している

台湾はアメリカに合わせてHuaweiのような輸出禁止リスト入り企業だけでなく「中国の全ての顧客」へのAIチップの販売を制限することを検討している