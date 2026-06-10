「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース」（１１日開幕、六甲国際ＧＣ＝パー７２）

１０日はプロアマ戦が行われた。ヘルニアの手術によりトーナメント特別補償制度（公傷精度）を適用し、ここまで欠場を続けていた脇元華（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が、今季初戦を迎える。

初優勝を手にした昨年の伊藤園レディースでも「痛かった」と、長年、腰痛に悩まされてきた。今季に向け「２勝目とアメリカツアー挑戦」の目標を実現するためにも、と昨年１２月１０日に手術を敢行。

ところが、腰の痛みの良化はあまり感じられず、加えて右足の不調にも見舞われたことから「開幕戦からの復帰」というプランが大幅にずれ込んでいた。

その後、リハビリなどを経て４月下旬からラウンド再開。５月に３日連続、２日連続「歩きで」のラウンドを経て、この大会での復帰にこぎ着けた。

「『お帰り』って言ってくれる人もいて、嬉しいですね。ただ試合に向けては、楽しいのと、不安と半々ですね」と脇元。

現状も腰の痛みは治まってない中での“強行”復帰だけに「この試合は、予選通過を目指して。残り試合でシード権ですね。焦らず、頑張ろう、という感じです」と、まずは手探りながら、完全復活への道を探っていく。