「褒めてください」 セキ・ユウティンの一言にファンからは称賛の声が殺到！「頑張ったティンティン!!」
セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。国内女子ツアー「ヨネックスレディス」の開催中に寄せられたたくさんの声援に感謝の言葉を投稿した。
【写真】ツインテール×ピンクヘアのセキ・ユウティン（全5枚）
前々週の「リゾートトラスト レディス」では単独3位と好成績を残して乗り込んできた大会だったが、成績は27位タイだった。しかし「パーオン率は2位でした」と堅実なプレーが出来たことを喜ぶと、「褒めてください」と呼びかけていた。この言葉を見たファンからは「いっぱい褒めます！頑張ったティンティン!!」「どこからでもグリーンに乗せてくる、ほんまに凄かったよ」「噛み合えばいつだって上位で戦えますね」「素晴らしいゴルフを見せていただき、ありがとうございました」など、称賛のコメントが殺到していた。昨年のファイナルQTでは44位だったユウティン。今年の前半戦に出場できる試合数には制限があったが、これまで7試合に参戦しリランキングの順位は12位。獲得ポイントは173.43で、昨年の実績に照らし合わせると、ほぼ年内の出場権を確実にしている。ファンは2022年以来となるツアー2勝目を期待して、声援を送り続ける。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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