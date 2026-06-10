なぜ初優勝の吉田鈴は安定してドローが打てる？ 『右ヒジを真下に下ろす』切り返しは僕らでも真似できる【優勝者のスイング】
「ヨネックスレディス」でツアー初優勝を飾った吉田鈴。ドローを持ち球とする彼女のスイングを、プロコーチの南秀樹氏が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらいました。
【連続写真】上体を右に向けたまま右ヒジを真下に下ろす 吉田鈴のドライバースイング
◇ ◇ ◇【手元がやや高い位置にあるゆとりのあるアドレス】後方からアドレスを見ると、体と手元の間に拳2個分ほどのスペースがあり、余裕を持った構えをしています。手元もやや高い位置に置いていますね。吉田プロのスイングは、手先を使わないボディターンが特徴。インパクトでは手元を低い位置に戻してきますが、アドレスで手元がやや高い分、トップで右サイドの懐が作りやすい。そのため、インパクトで自然に手元を低く下ろせるのだと思います。【ボディターンでイン・ストレート・インに振る】バックスイングはややインサイドに上げているようにも見えますが、身長153センチと小柄なことを考えれば、オンプレーンの範囲だと思います。ダウンスイングではややインからクラブを下ろし、インパクトゾーンはストレート、そこからインサイドへ振り抜く典型的なボディターンスイングです。手先を使わず、手元を低く使う動きは、師匠でもある今野康晴プロを連想させます。【切り返しで“右ヒジを真下に落とす”ことでつかまる】切り返しでは手元を真下に落とし、胸を下に向けたまま回転しています。インパクトでは手元が低い位置を通り、その後も無理に頭を残すことなく、前傾姿勢をキープしたまま自然にターンしていきます。非常に柔らかい動きと言えます。なかでも上手さを感じるのが、切り返しで右ヒジを落とす動き。ダウンスイングではややインサイド軌道になりますが、右ヒジを真下に落とすだけなので、クラブが寝ることがありません。一方で、右ヒジを絞り込みながら手元を落とすと、クラブが寝る原因となり、フェース面のコントロールが難しくなります。右ヒジを真下に落とす動きはボールをつかまえるために重要なポイントです。「スライスが直らない」「球はつかまるようになったが、プッシュが出る」というゴルファーには、とても参考になるでしょう。【両ヒジで大きなボールを挟んでトップを作る】「右ヒジを真下に落とす」ためには、まずトップの形が重要です。トップの形のまま腕を下ろしてくるため、極端なレイドオフやシャフトクロスの形ではスムーズに振り下ろせません。まずは両ヒジで大きなボールを挟んだ状態でアドレスしてみてください。両腕を伸ばしながら上体を回転させ、懐のあるトップを作りましょう。両ヒジを曲げて手先だけで上げてしまうと、振り下ろすスペースがなくなることが分かると思います。理想のトップが作れたら、切り返しで右ヒジを真下に落とす動きをやってみましょう。切り返しで、上体が先に回ってしまうと右ヒジを下ろすスペースがなくなり、右ヒジを絞り込んでしまいがち。理想は左足で踏み込む反動で右ヒジを落とすことですが、上体が開いてしまう人は、まずは右ヒジを落とすことだけを意識してみましょう。胸の面を残したまま懐を意識し、右ヒジを真下に下ろすことに集中してボールを打ってみてください。インサイドから下ろせるようになり、ドローボールが打てるはずです。■吉田 鈴よしだ・りん／2004年生まれ、千葉県出身。2025年はルーキーとして参戦し、メルセデス・ランキング51位。26年前半戦の出場権を獲得した。26年に「ヨネックスレディス」でツアー初優勝を飾った。持ち球はドロー。大東建託所属。■解説：南 秀樹みなみ・ひでき／プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主軸とした指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、多くのツアープロをサポート。（株）ボディスプラウト所属。◇ ◇ ◇●吉田鈴のアイアンショットを詳細分析！ 関連記事『初優勝・吉田鈴が明かしたスイングの核心 一番大切なのは「切り返しで右腰を引くこと』を読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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