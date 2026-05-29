中山優馬、日本を揺るがした実際の事件がテーマの傑作舞台『蛙昇天』主演 ウォーリー木下演出＆矢崎広、音月桂ら共演
中山優馬を主演に、ウォーリー木下を演出に迎え、KAAT神奈川芸術劇場プロデュース『蛙昇天』が、10月下旬よりKAAT神奈川芸術劇場＜ホール＞にて上演されることが決定した。
【写真】演出を担当するウォーリー木下
米ソ冷戦が激化した時代を背景に、シベリア抑留者の帰還をめぐって当時の日本社会を揺るがせた実際の事件をテーマに、木下順二が書き下ろした『蛙昇天』。発表当時から大きな注目を集め、三越劇場での初演を観劇した、当時まだ高校生だった演出家・蜷川幸雄は、衝動的なものをそのまま表現する演劇の力に強く惹かれ、この観劇体験が演劇を志すきっかけになったと後年語っている。
本作は、誠実に生きたいと願った青年が苛烈な政治対立の渦へと巻き込まれ、ついには自殺へと追い込まれた事件を、寓意に満ちた蛙の世界に写し取った物語。世間のありように翻弄され、容易にゆがめられてしまう「個」という存在の脆さを生々しくえぐり出し、人間が存在することの意味をも問いかける。
演出を手がけるのは、KAAT初登場となるウォーリー木下。国内外で高い評価を受けた東京2020パラリンピック開会式で見せた独創的かつ包容力のある演出は、異なる価値観や立場の違いをつなぎ、観る者に深い共感を呼び起こした。
音楽は、ウォーリー木下からの信頼も厚いトクマルシューゴと、のこぎり演奏家としても活躍する音楽家・西村直晃がタッグを組み、作品世界を彩る。振付は、モモンガ・コンプレックスのメンバーとしても活動し、『SHELL』『パンドラの鐘』などの振付を手がけた北川結と仁科幸が務める。
真実を伝えようと立ち上がるも、世間の波に翻弄される主人公・シュレを演じるのは、ミュージカルからストレートプレイまで数多くの舞台で主演を務め、一人舞台や楽曲制作など活躍の場を意欲的に広げる中山優馬。シュレの元同僚・グレ役には、実力派として話題作への出演が続く矢崎広。シュレの母・コロ役には、元宝塚歌劇団雪組トップスターで、退団後も舞台や映像で幅広く活躍する音月桂が扮する。
さらに、唯一無二の存在感と絶妙な愛嬌で魅了する温水洋一、ドラマ『相棒』の監察官役でもおなじみで幅広い役柄を自在にこなす神保悟志、2023年まで「猫のホテル」に所属し、印象的なキャラクター性を放つ市川しんペー、透明感のある佇まいと繊細な感情表現が魅力の中村里帆が出演。また、久ヶ沢徹、町田マリー、百瀬朔、白又敦ら、舞台を中心に活躍する俳優たちが個性豊かな蛙たちを演じる。
KAAT神奈川芸術劇場プロデュース『蛙昇天』は、KAAT神奈川芸術劇場＜ホール＞にて10月下旬〜11月上旬に上演。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■中山優馬
今回、大役をいただけたこと、大変光栄に嬉しく思います。胸の奥底を突き刺すセリフの数々で、説明の難しい感情になる瞬間が多くあります。この想いを肉体に乗せて精一杯取り組もうと思います。演出のウォーリー木下さんや、素敵な共演者の皆さまとご一緒できることもとても楽しみにしています。劇場で見届けて下さい。
■矢崎広
またKAAT神奈川芸術劇場に戻って来られることを、嬉しく思います。次に挑むのは、なんと“カエル”の世界。ウォーリー木下さんとは今回が初めてのご一緒となりますが、今から非常に楽しみです。そして、素晴らしいキャスト・スタッフの皆様と共に、木下順二氏の不朽の名作に挑めることを、大変光栄に感じております。今回のKAATでの旅路が、どんな出会いや景色へ繋がっていくのか。ぜひ劇場で見届けていただけたら嬉しいです。皆様のご来場を、心よりお待ちしております。
■音月桂
私は一体、どう在りたいのか？ 戯曲を読んだあと、私の中の何かが疼き、この問いが生まれました。この作品、そしてコロという役と向き合いながら、私自身ともじっくり向き合うつもりです。ご観劇くださる皆さまにとっても、この作品が、ご自身と向き合うきっかけや、心に残るカケラとなれば嬉しいです。初めて立たせていただく劇場、そしてご一緒する皆さまとの時間に、今から胸が高鳴っています。劇場でお待ちしております。
【写真】演出を担当するウォーリー木下
米ソ冷戦が激化した時代を背景に、シベリア抑留者の帰還をめぐって当時の日本社会を揺るがせた実際の事件をテーマに、木下順二が書き下ろした『蛙昇天』。発表当時から大きな注目を集め、三越劇場での初演を観劇した、当時まだ高校生だった演出家・蜷川幸雄は、衝動的なものをそのまま表現する演劇の力に強く惹かれ、この観劇体験が演劇を志すきっかけになったと後年語っている。
演出を手がけるのは、KAAT初登場となるウォーリー木下。国内外で高い評価を受けた東京2020パラリンピック開会式で見せた独創的かつ包容力のある演出は、異なる価値観や立場の違いをつなぎ、観る者に深い共感を呼び起こした。
音楽は、ウォーリー木下からの信頼も厚いトクマルシューゴと、のこぎり演奏家としても活躍する音楽家・西村直晃がタッグを組み、作品世界を彩る。振付は、モモンガ・コンプレックスのメンバーとしても活動し、『SHELL』『パンドラの鐘』などの振付を手がけた北川結と仁科幸が務める。
真実を伝えようと立ち上がるも、世間の波に翻弄される主人公・シュレを演じるのは、ミュージカルからストレートプレイまで数多くの舞台で主演を務め、一人舞台や楽曲制作など活躍の場を意欲的に広げる中山優馬。シュレの元同僚・グレ役には、実力派として話題作への出演が続く矢崎広。シュレの母・コロ役には、元宝塚歌劇団雪組トップスターで、退団後も舞台や映像で幅広く活躍する音月桂が扮する。
さらに、唯一無二の存在感と絶妙な愛嬌で魅了する温水洋一、ドラマ『相棒』の監察官役でもおなじみで幅広い役柄を自在にこなす神保悟志、2023年まで「猫のホテル」に所属し、印象的なキャラクター性を放つ市川しんペー、透明感のある佇まいと繊細な感情表現が魅力の中村里帆が出演。また、久ヶ沢徹、町田マリー、百瀬朔、白又敦ら、舞台を中心に活躍する俳優たちが個性豊かな蛙たちを演じる。
KAAT神奈川芸術劇場プロデュース『蛙昇天』は、KAAT神奈川芸術劇場＜ホール＞にて10月下旬〜11月上旬に上演。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■中山優馬
今回、大役をいただけたこと、大変光栄に嬉しく思います。胸の奥底を突き刺すセリフの数々で、説明の難しい感情になる瞬間が多くあります。この想いを肉体に乗せて精一杯取り組もうと思います。演出のウォーリー木下さんや、素敵な共演者の皆さまとご一緒できることもとても楽しみにしています。劇場で見届けて下さい。
■矢崎広
またKAAT神奈川芸術劇場に戻って来られることを、嬉しく思います。次に挑むのは、なんと“カエル”の世界。ウォーリー木下さんとは今回が初めてのご一緒となりますが、今から非常に楽しみです。そして、素晴らしいキャスト・スタッフの皆様と共に、木下順二氏の不朽の名作に挑めることを、大変光栄に感じております。今回のKAATでの旅路が、どんな出会いや景色へ繋がっていくのか。ぜひ劇場で見届けていただけたら嬉しいです。皆様のご来場を、心よりお待ちしております。
■音月桂
私は一体、どう在りたいのか？ 戯曲を読んだあと、私の中の何かが疼き、この問いが生まれました。この作品、そしてコロという役と向き合いながら、私自身ともじっくり向き合うつもりです。ご観劇くださる皆さまにとっても、この作品が、ご自身と向き合うきっかけや、心に残るカケラとなれば嬉しいです。初めて立たせていただく劇場、そしてご一緒する皆さまとの時間に、今から胸が高鳴っています。劇場でお待ちしております。