ホロライブ・兎田ぺこら、ガンプラ配信で『Zガンダム』を再現「圧巻」「原作再現きた！」
「ホロライブ」所属VTuber・兎田ぺこらさんが、29日までに自身のチャンネルを更新。ガンプラでアニメ『機動戦士Ζガンダム』を再現しファンから絶賛が集まっている。
【動画】ガンプラで『Zガンダム』序盤を再現した兎田ぺこらさん（3：41：32ごろ）
最近アニメ『機動戦士Ζガンダム』を同時視聴したり、ユニコーンガンダムやシャアザクのガンプラを作ったりと、ガンダムにハマっているぺこらさん。今回の配信では、お台場のガンダムベース東京に行ったお土産話しをしながら「HGUC 1/144ガンダムMk-II（エゥーゴ仕様）」を組み立てた。
すると、ぺこらさんは完成後に「見ていただきたいものがあります」とし、配信外で作っていたガンダムMk-IIの1号機と2号機もお披露目。今回作った3号機と合わせて『機動戦士Ζガンダム』で登場した3機の“黒いガンダム”を見事に再現してみせた。
配信内ではファンから「圧巻」「原作再現きた！」「めっちゃハマってるじゃん」「どうりで手際いいとw」「ガチですごい」と称賛の声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Pekora Ch. 兎田ぺこら」
【動画】ガンプラで『Zガンダム』序盤を再現した兎田ぺこらさん（3：41：32ごろ）
最近アニメ『機動戦士Ζガンダム』を同時視聴したり、ユニコーンガンダムやシャアザクのガンプラを作ったりと、ガンダムにハマっているぺこらさん。今回の配信では、お台場のガンダムベース東京に行ったお土産話しをしながら「HGUC 1/144ガンダムMk-II（エゥーゴ仕様）」を組み立てた。
配信内ではファンから「圧巻」「原作再現きた！」「めっちゃハマってるじゃん」「どうりで手際いいとw」「ガチですごい」と称賛の声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Pekora Ch. 兎田ぺこら」