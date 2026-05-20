開催：2026.5.20

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 9 - 6 [パイレーツ]

MLBの試合が20日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとパイレーツが対戦した。

カージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレ、対するパイレーツの先発投手はミッチ・ケラーで試合は開始した。

3回裏、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 4球目を打ってセンターへのツーランホームランでカージナルス得点 STL 2-0 PIT

4回裏、5番 ノーラン・ゴーマン 3球目を打ってセカンドゴロ 4-6-3のダブルプレイでカージナルス得点 STL 3-0 PIT

5回表、ピッチャー マシュー・リベラトレがワイルドピッチでパイレーツ得点 STL 3-1 PIT、3番 ブライアン・レイノルズ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 STL 3-3 PIT、5番 オニール・クルーズ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 STL 3-4 PIT

6回裏、5番 ノーラン・ゴーマン 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでカージナルス得点 STL 5-4 PIT

8回裏、3番 アレク・バールソン 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでカージナルス得点 STL 6-4 PIT

9回表、4番 マルセル・オズナ 2球目を打ってショートゴロ 6-4-3のダブルプレイでパイレーツ得点 STL 6-5 PIT、6番 スペンサー・ホルウィッツ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 STL 6-6 PIT

10回裏、2番 イバン・へレラ 3球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでカージナルス得点 STL 9-6 PIT

試合は9対6でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのジョージ・ソリアーノで、ここまで2勝0敗2S。負け投手はパイレーツのメイソン・モンゴメリーで、ここまで1勝1敗0S。

ここまでカージナルスは28勝19敗で0.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区2位。一方パイレーツは24勝24敗で5.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-20 14:06:43 更新