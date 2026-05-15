育児のストレスを劇的に減らす工夫が満載。機能美を追求した【フレドリックパッカーズ】のマザーズバッグがAmazonで販売中！
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忙しいママの毎日を軽やかにサポート。使いやすさを極めた【フレドリックパッカーズ】のバックパックがAmazonで販売中！
育児に必要な機能と軽さを両立させたデイパック。広い開口部で荷物の出し入れがスムーズに行えるほか、大小様々なポケットで効率的な収納が可能だ。軽量かつ大容量で、パパママ兼用で使えるデザインのため、マザーズバッグとしてはもちろん、普段使いのリュックとしても最適である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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バッグ上部のマチを狭く設計することで、中身の視認性を高めている。開口部が広く、必要な荷物をサッと取り出せるため、忙しい外出先でもストレスを感じさせない。
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背面と底面にウレタンを内蔵し、荷物を入れた状態で自立する構造を実現した。オムツ替えや急な荷物の取り出し時にも、バッグを置いたままスムーズに対応できる。
ショルダーハーネスには通気性の良い3Dメッシュと厚手のウレタンを採用。チェストストラップも付属しており、子供を追いかける際もリュックの揺れを抑えられる。
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内側にはマグ用ポケットや仕切りを完備し、外側にも小物用ポケットを配置。メインとサブで荷物を整理できるため、ママの持ち物と子供の荷物を分けて収納可能だ。
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