「これはカモられてる…！」月収6万円の友人が6万のネックレスをプレゼント!?相手の正体はキャバ嬢だった！【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
有名大学を卒業して、大手の会社に入社。しかし、パワハラ気質な上司の圧に耐えられず、3年で退職。以降、10年間の引きこもり生活を送っていた山村。ようやく前を向き始め、スーパーでアルバイトを始めた。そこで出会った苦学生の21歳の女の子にデートに誘われ、連れて行かれたのはキャバクラだった！35歳の男が本気で恋をしたのはキャバ嬢だった、おたみ(@otamiotanomi)さんの「ド真面目な友達がキャバ嬢にハマった話」の怒涛の展開に目が離せない！
作者のおたみさんが漫画家になったきっかけは、「小学生のときにクラスメイトと漫画を描き始め、そのまま描き続け美術高校、美術大学に進み大学卒業後に出版社へ投稿して漫画家になりました」と語る。
本作「ド真面目な友達がキャバ嬢にハマった話」は、おたみさんの友人が体験したことを元に描かれているそうで、「友人がキャバクラにハマった当時は、僕自身どう助言していいかわからずオロオロしていました。ただ、別の知人たちから似たような事例をよく聞いていたので『僕らの場合はこうだった』と伝えたくなったのです」と、制作の経緯を教えてくれた。
見どころなんて大層なものはないと言いつつも、「当時起きたことを羅列するだけではなく、そのときそのときの感情を思い起こして丁寧に描くことを心掛けています」と、本作に込めた思いを明かす。また、本作のなかでも人気があったのは、元キャバ嬢“ミクちゃん”で、元キャバ嬢だからこその説得力のある発言が清々しいうえに、行動もかっこいい！そんな“ミクちゃん”の人気について「ミクちゃんが人気なのは意外でした。そういえば最近拍手やコメントが増えてるなと思っていたので、ミクちゃんのお陰なんだとわかりました。ありがとうございます」と、予想外だったそうだ。
最後に「いつも読んでくださってありがとうございます。ブログでのコメントやいいね、Xでのいいねやリポストもとても励みになっています」と、読者に向けてのメッセージも寄せてくれた。傍から見ているとわかる友人の危ない恋…。注意してくれる友人のありがたみを感じられる本作、ぜひ読んでみて！
取材協力：おたみ(@otamiotanomi)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。