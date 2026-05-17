【乙女座】週間タロット占い《来週：2026年5月18日〜5月24日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月18日〜5月24日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月11日〜5月17日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では様々な人を構わないといけないでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
「自分の中の正義感や葛藤は、どういう目的のためのものなのか」をわかっておくと、迷う行動も少ないでしょう。仕事や公の場では周囲の人達にこちらの考えや行動が、その人達の都合が良い感じに捉えていかれます。でも、今は突っ込まないでいましょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
色々な人に媚を売っているくらいの方が平和に過ごせることが多そうです。もちろん本命の人にはそれをよく思われないので、自分の中での妥協点を見つけないといけないでしょう。シングルの方は、これまでの人生の乗り越え方がかっこいい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手のビジュアルレベルがアップする時です。
｜時期｜
5月18日 戦う ／ 5月23日 執着される
｜ラッキーアイテム｜
トマト
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞