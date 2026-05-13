WORLD SCOUT最終話…指原莉乃＆ヒコロヒーら驚愕、FINAL PIECEは？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年のグローバルデビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の最終話（#12）を５月12日（火）に無料放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の３名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった１人のアーティスト"を日本にて発掘する。
本プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃をはじめヒコロヒー、HYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属のLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属のILLITのメンバーMOKAとIROHAが出演。豪華キャストが夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。
５月12日（火）放送の最終話では、約１年間に及んだオーディションの集大成となる最終審査の模様が明らかに。最終審査の舞台は、数々の大物アーティストがライブを行ってきた老舗ライブハウス。初めて観客200人を前にパフォーマンスすることになった候補生のAYANAと咲来（SAKURA）の前に、グラミー賞２部門にノミネートされた世界的ニュースター・KATSEYEがサプライズ登場。２人に直接エールを送るという豪華な幕開けとなった。
先陣を切ったのは、歌・ダンス未経験ながら圧倒的なスター性で這い上がってきた15歳の咲来（SAKURA）。既存メンバー３人と共に『PARTY b４ the PARTY』を披露し、苦戦していた大技「スプリット」も華麗に成功。たった数ヶ月での驚異的な成長に、スタジオのヒコロヒーは「あのスプリットも華麗に決めて、いつの間に……すごいわ」と絶句。ILLIT・MOKAも「未経験の人がここまで成長できるのは本当に初めて見た」と驚愕。
続いてステージに立ったのは、10年のキャリアを持つ実力者・AYANA。「個性がない」という課題にギリギリまで悩み抜いた彼女だったが、最後に「自分が楽しむこと」という答えに辿り着き、完全に殻を破った姿で『WE RIDE』をパフォーマンス。審査員から「まさにガールズグループ」「歌声が揺らがずに安定している」と大絶賛され、AYANA自身も「やりきり度は120。悔いはないです」と晴れやかな笑顔を見せた。
どちらも全く異なる魅力と完璧なステージを披露した２人に、スタジオの指原莉乃も「どうやって選ぶの!?」と大興奮。LE SSERAFIM・KAZUHAが「両方見てみたい。報われてほしい」と語るほど審査は難航を極めた。
そして運命の合格者発表。１万4000人の頂点に立ち、見事“FINAL PIECE”の座を掴み取ったのは、未経験から奇跡の成長を遂げた咲来（SAKURA）。エグゼクティブ・クリエイターのソン・ソンドゥクは、彼女の将来性とスター性を絶賛。音楽プロデューサーのバート・シュウデルも「彼女には訓練で身につけられない輝きがある。一言で表すなら『スパーク』だ」と最高クラスの賛辞を贈った。
一方、惜しくも最後の最後で脱落となってしまったAYANAは、「デビューの目の前まで来て脱落してしまって、悲しい気持ちでいっぱい。今度こそデビューできるはずって信じてたんですけど……」と悔しさを滲ませる。しかし、「このオーディションが終わったとしても、まだ夢は諦めない。次に進めたらなと思います」と力強く前を向く姿を見せた。
そんな彼女に対し、審査員のFifth Harmony ローレン・ハウレギは「あなたはスターよ。目標に向かって努力し続けてね」、サプライズゲストのKATSEYEのメンバーたちも「あなたにはもっとピッタリな場所が見つかるはず。ここで立ち止まっちゃダメ」と温かいエールを送った。
さらに番組内では、既存メンバー３人（エミリー、レキシー、サマラ）と咲来（SAKURA）の４人で結成される新グローバルガールズグループの名前が「SAINT SATINE（セイント・サティーン）」であることも発表。「優れた音楽性とカリスマを表す『SAINT』と、ソフトで麗しいグループを表す『SATINE』」という意味が込められており、メンバーたちも「これで全てのパズルが完成した」と歓喜のハグを交わす。
この歴史的瞬間に、スタジオのヒコロヒーは「半年くらい前までは、富山で冷蔵庫の前で踊ってた子が、世界を代表するグループのメンバーになる。これぞHYBEシンデレラストーリー」と大興奮。指原莉乃も「スター性をずっと評価されてきたけど、そこに努力が追いつかないとこの結果は間違いなく生まれない。人って変われるし成長できるというのを見せてもらった。夢を追いかける皆さんの勇気になったと思う」と限界を突破し続けた咲来（SAKURA）の姿勢を称賛。
オーディション経験ゼロの15歳が、数々の壁を越えて全米デビューの切符を掴み取った感動の最終回。約１年間の軌跡が完結した『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』最終話は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の３名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった１人のアーティスト"を日本にて発掘する。
５月12日（火）放送の最終話では、約１年間に及んだオーディションの集大成となる最終審査の模様が明らかに。最終審査の舞台は、数々の大物アーティストがライブを行ってきた老舗ライブハウス。初めて観客200人を前にパフォーマンスすることになった候補生のAYANAと咲来（SAKURA）の前に、グラミー賞２部門にノミネートされた世界的ニュースター・KATSEYEがサプライズ登場。２人に直接エールを送るという豪華な幕開けとなった。
先陣を切ったのは、歌・ダンス未経験ながら圧倒的なスター性で這い上がってきた15歳の咲来（SAKURA）。既存メンバー３人と共に『PARTY b４ the PARTY』を披露し、苦戦していた大技「スプリット」も華麗に成功。たった数ヶ月での驚異的な成長に、スタジオのヒコロヒーは「あのスプリットも華麗に決めて、いつの間に……すごいわ」と絶句。ILLIT・MOKAも「未経験の人がここまで成長できるのは本当に初めて見た」と驚愕。
続いてステージに立ったのは、10年のキャリアを持つ実力者・AYANA。「個性がない」という課題にギリギリまで悩み抜いた彼女だったが、最後に「自分が楽しむこと」という答えに辿り着き、完全に殻を破った姿で『WE RIDE』をパフォーマンス。審査員から「まさにガールズグループ」「歌声が揺らがずに安定している」と大絶賛され、AYANA自身も「やりきり度は120。悔いはないです」と晴れやかな笑顔を見せた。
どちらも全く異なる魅力と完璧なステージを披露した２人に、スタジオの指原莉乃も「どうやって選ぶの!?」と大興奮。LE SSERAFIM・KAZUHAが「両方見てみたい。報われてほしい」と語るほど審査は難航を極めた。
そして運命の合格者発表。１万4000人の頂点に立ち、見事“FINAL PIECE”の座を掴み取ったのは、未経験から奇跡の成長を遂げた咲来（SAKURA）。エグゼクティブ・クリエイターのソン・ソンドゥクは、彼女の将来性とスター性を絶賛。音楽プロデューサーのバート・シュウデルも「彼女には訓練で身につけられない輝きがある。一言で表すなら『スパーク』だ」と最高クラスの賛辞を贈った。
一方、惜しくも最後の最後で脱落となってしまったAYANAは、「デビューの目の前まで来て脱落してしまって、悲しい気持ちでいっぱい。今度こそデビューできるはずって信じてたんですけど……」と悔しさを滲ませる。しかし、「このオーディションが終わったとしても、まだ夢は諦めない。次に進めたらなと思います」と力強く前を向く姿を見せた。
そんな彼女に対し、審査員のFifth Harmony ローレン・ハウレギは「あなたはスターよ。目標に向かって努力し続けてね」、サプライズゲストのKATSEYEのメンバーたちも「あなたにはもっとピッタリな場所が見つかるはず。ここで立ち止まっちゃダメ」と温かいエールを送った。
さらに番組内では、既存メンバー３人（エミリー、レキシー、サマラ）と咲来（SAKURA）の４人で結成される新グローバルガールズグループの名前が「SAINT SATINE（セイント・サティーン）」であることも発表。「優れた音楽性とカリスマを表す『SAINT』と、ソフトで麗しいグループを表す『SATINE』」という意味が込められており、メンバーたちも「これで全てのパズルが完成した」と歓喜のハグを交わす。
この歴史的瞬間に、スタジオのヒコロヒーは「半年くらい前までは、富山で冷蔵庫の前で踊ってた子が、世界を代表するグループのメンバーになる。これぞHYBEシンデレラストーリー」と大興奮。指原莉乃も「スター性をずっと評価されてきたけど、そこに努力が追いつかないとこの結果は間違いなく生まれない。人って変われるし成長できるというのを見せてもらった。夢を追いかける皆さんの勇気になったと思う」と限界を突破し続けた咲来（SAKURA）の姿勢を称賛。
オーディション経験ゼロの15歳が、数々の壁を越えて全米デビューの切符を掴み取った感動の最終回。約１年間の軌跡が完結した『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』最終話は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.