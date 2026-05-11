高木由梨奈アナ、俳優夫の誕生日にディズニーデート満喫「美男美女で眼福」「地味なリンク素敵」の声
【モデルプレス＝2026/05/11】フリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈が5月10日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の岸田タツヤと東京ディズニーシーを訪れた際の写真を公開し、話題となっている。
【写真】新婚の29歳美人アナ「センス抜群の夫婦」俳優夫と“リンク”のディズニーショット
高木は「たっちゃんお誕生日ディズニー 地味に耳をリンクさせています。笑 34歳おめでとう！！」とつづり、写真を投稿。岸田の誕生日祝いに訪れたディスニーデートの様子を公開した。高木はデニムジャケットにドット柄のミモレ丈ワンピースを身に纏い、頭にはブルーのカチューシャを着用。一方岸田はデニムジャケットに黒いシャツ、黒いパンツというシンプルなスタイルで、ベルトには高木とお揃いのカチューシャ形のチャームをつけており、夫婦での「リンクコーディネート」となっている。
この投稿に、ファンからは「美男美女で眼福」「仲良しで羨ましい」「地味なリンク素敵」「センス抜群の夫婦」「2人とも美しい」などと反響が寄せられている。
高木は、2025年8月8日に岸田との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】新婚の29歳美人アナ「センス抜群の夫婦」俳優夫と“リンク”のディズニーショット
◆高木由梨奈アナ、夫の誕生日のディズニーショット披露
高木は「たっちゃんお誕生日ディズニー 地味に耳をリンクさせています。笑 34歳おめでとう！！」とつづり、写真を投稿。岸田の誕生日祝いに訪れたディスニーデートの様子を公開した。高木はデニムジャケットにドット柄のミモレ丈ワンピースを身に纏い、頭にはブルーのカチューシャを着用。一方岸田はデニムジャケットに黒いシャツ、黒いパンツというシンプルなスタイルで、ベルトには高木とお揃いのカチューシャ形のチャームをつけており、夫婦での「リンクコーディネート」となっている。
◆高木由梨奈アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美男美女で眼福」「仲良しで羨ましい」「地味なリンク素敵」「センス抜群の夫婦」「2人とも美しい」などと反響が寄せられている。
高木は、2025年8月8日に岸田との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】