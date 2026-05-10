北朝鮮vs.韓国の一戦で異例の振る舞い「握手拒否は見たくなかった」。まさかの“素通り”「本当に悲しい」「残念」の声【U-17女子アジア杯】
めったに見られない光景だ。
中国で開催されているU-17女子アジアカップのグループステージＣ組最終節で、北朝鮮と韓国が激突。お互いに２連勝で迎えた“南北対決”は、北朝鮮が３−０で勝利した。
注目されたのは試合前のワンシーン。両チームがピッチ上で整列後、選手同士がハイタッチや握手を交わすのが通例だが、この試合では韓国チームが北朝鮮チームの前を通り過ぎる際、それぞれ何のアクションも見られなかったのだ。
異例の振る舞いに、ネット上では「握手拒否は見たくなかった」「友好的な笑顔さえ交わせないなんて本当に悲しい」「キックオフ前のハイタッチや挨拶がないのは残念」といった声があがった。
なお、両国は共に決勝トーナメントに進出。準々決勝で北朝鮮はタイと、韓国は日本と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
中国で開催されているU-17女子アジアカップのグループステージＣ組最終節で、北朝鮮と韓国が激突。お互いに２連勝で迎えた“南北対決”は、北朝鮮が３−０で勝利した。
注目されたのは試合前のワンシーン。両チームがピッチ上で整列後、選手同士がハイタッチや握手を交わすのが通例だが、この試合では韓国チームが北朝鮮チームの前を通り過ぎる際、それぞれ何のアクションも見られなかったのだ。
異例の振る舞いに、ネット上では「握手拒否は見たくなかった」「友好的な笑顔さえ交わせないなんて本当に悲しい」「キックオフ前のハイタッチや挨拶がないのは残念」といった声があがった。
なお、両国は共に決勝トーナメントに進出。準々決勝で北朝鮮はタイと、韓国は日本と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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