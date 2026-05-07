女性アイドルグループ「Jams Collection」の小此木流花さん（おこのぎ・るか、28）が5月6日までにXを更新。"汚部屋"を公開し、ネットユーザーの間で驚きが広がっている。



【写真】アイドルが公開した“汚部屋”（実際の写真）

小此木さんは「遠征から久々家帰ってきたらこれで誠に草」とし、部屋全体を見渡す構図の写真をアップ。縦に長い構造の部屋には、床一面に衣類や小物、ショッパーなどが散乱しており、足の踏み場もないほどの散らかっている。



また、家事代行をすすめるコメントに対し、小此木さんは「家事代行したらてみんな言ってくれるけど」と反応。「前したらこういう部屋は片付けた事ありませんて言われて同情で30分無料延長してくれたけどほぼ景色変わらなかった」と経験談も語った。



SNSでは「空き巣？」「泥棒でもここまでは散らかさない」「これはやばい」「俺の部屋より散らかってる」「キラキラ女子のリアル」「綺麗な汚部屋だね」「多分お仕事頑張ってて忙しいんですよね…」「散らかってるけどゴミは少なそう」「散らかっててもかわいい」などのコメントがあった。



小此木さんは4月16日生まれ、群馬県出身。TikTokではニックネームの「るーるる」で発信を行い、約57万人のフォロワーを持つ（2026年5月6日現在）。