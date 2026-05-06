NHKアナ、放送中に謝罪 “うまいこと”言えず…対応に「さすがプロだな」「素直な感じでよかった」
NHKの佐々木芳史アナウンサーが、5日放送のNHK総合『ニュース６４５(関東・山梨)』に出演。“うまいこと”が言えず、謝罪するシーンがあった。
【画像】生放送“20分前”の出来事に驚き…『あさイチ』に登場した大物ゲスト
6時45分になり、様々なニュースを伝えた。VTRが終わり、少しの間のあと「さて、続いては全国の気象情報ですが、やや時間が余りました。今ここで、何かうまいことを言おうかと思ったのですが、とくに思い浮かばず、申し訳ございません」と頭を下げ、気象情報へとつないだ。
この放送にSNSでは「吹いた」「という発言自体で余った時間を完璧に消化したの、さすがプロだなと思いましたよ」「おいおいどうした？と思ったけど、なんか素直な感じでよかったわw」「かわいらしい人だなと微笑ましくなった」「むしろ正直でいい」「NHKのアナウンサーでも面白い事を言うのだなと笑ってしまいました」などのコメントが多数寄せられた。
佐々木アナは秋田県秋田市出身。2016年度に入局。番組公式サイトでのプロフィールにて、「人との出会いとつながりを大切に仕事をしております」と伝えている。
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6時45分になり、様々なニュースを伝えた。VTRが終わり、少しの間のあと「さて、続いては全国の気象情報ですが、やや時間が余りました。今ここで、何かうまいことを言おうかと思ったのですが、とくに思い浮かばず、申し訳ございません」と頭を下げ、気象情報へとつないだ。
佐々木アナは秋田県秋田市出身。2016年度に入局。番組公式サイトでのプロフィールにて、「人との出会いとつながりを大切に仕事をしております」と伝えている。