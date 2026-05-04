アニメ「家庭教師ヒットマンREBORN！」クローム髑髏役、「ウマ娘 プリティーダービー」実況役などで知られる声優の明坂聡美（38）が4日、自身のXを更新。結婚を報告した。

明坂はXに手書きの文書を掲載し、「いつも応援して下さる皆様へ 私事ではございますが、私 明坂聡美は先日、入籍いたしました。エイプリルフールではありませんが、生放送という事で、本日ご報告させていただきます。嘘みたいな話ではありますが嘘ではありません。本当です」と喜びをの報告を行った。

お相手について「相手の男性は、声優でも芸能関係の方でもなく、酒の場で出会った飲み友達です」と明かし、「とても穏やかで優しい彼と出会ってから、酒好きで呑みすぎる私もセーブしながら日々過ごす事ができ、人として成長できた気がします」と伝えた。

純白のウエディングドレス姿も披露し、「まだまだ未熟な人間ではありますが、声優としても、人としても より一層成長していけるよう努力してまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけていた。

1988年1月2日生まれ、埼玉県出身の明坂は「家庭教師ヒットマンREBORN！」クローム髑髏役、「みつどもえ」丸井ふたば役、「探偵オペラ ミルキィホームズ」アルセーヌ／アンリエット・ミステール役、「ウマ娘 プリティーダービー」実況役などで知られている。