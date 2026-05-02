春先は要注意！ 春の肌不調の一因“炎症老化”、実は「口」でも起きている？

アース製薬は、年齢に応じた口内対策『お口年齢ケア』を提唱しています。このほど、「お口年齢ケア」の重要性を認識してもらうきっかけとして、「お口の炎症老化」の調査を実施しました。

■年齢に合わせた「お口年齢ケア」をスタート！

春は環境の変化で生活リズムが乱れやすくなるとともに、紫外線も徐々に強くなる時期であり、ケアが追い付かずに現れる肌不調は「炎症老化」（※1）のサインのひとつと言われます。

この「炎症老化」は肌だけでなく口内環境でも起こるもので、歯肉炎などのトラブルを引き起こします。しかし、対策ができていない人は非常に多く、「お口の炎症リスク」に無防備な状態にあることが明らかになりました。

健やかな毎日を支える習慣として、今日から口も年齢に合わせた「お口年齢ケア」を始めましょう。

※1「炎症老化」：加齢に伴い低レベルの炎症状態が常態化していること。

■口でも起きる炎症老化の認知は15.7%と低い

口の「炎症老化」は歯肉炎などのトラブルの要因となる

「なんとなく肌の調子が悪い」「肌荒れが長引く」といった違和感は、「炎症老化」のサインである可能性が高く、炎症状態が常態化していることが考えられます。

実は、「炎症老化」は肌だけでなく、口でも起きますが、「お口の炎症老化」という言葉を知っている人は15.7%にとどまります。口の炎症老化は、歯ぐきの内部で微弱な炎症が続くことで、歯肉炎などのトラブルを引き起こします。

■74%の人が、口の炎症老化対策ができていない

「お口年齢ケア」が浸透していない実態が判明

口の炎症老化対策が「できていない」と答えた人は74%。抗炎症成分を配合したオーラルケア商品（歯磨き粉、洗口液）の選択など、年齢に応じた口内ケアが十分にできていない実態がわかりました。

この対策の遅れが、気づかないうちに歯肉炎などのトラブルを加速させる可能性を高めています。

■加齢による口の悩みが増えた人は、日々の口内対策を怠っている

肌と同じように、トラブルを感じる前からの「お口年齢ケア」が重要

実際に、加齢による口の悩みが増えている人は約6割に上ります。

加齢によるお口悩みのある人の、約半数の人は、洗口液などのプラスアルファの対策が不十分であることが判明。その結果、お口年齢が「実年齢＋20歳」以上（※2）は約6割を占めており、加齢による口内環境の悪化が顕著に表れています。

特に春先はストレス、生活リズムの乱れが重なることで、炎症老化が加速しやすい時期です。この時期のケア習慣が、その後の口の健康状態に影響を与える可能性が考えられます。

※2 アース製薬「お口年齢チェック」に基づく算出

■【調査概要】

・調査タイトル：「お口の炎症老化」に関する調査

・対象：全国の20代〜60代の男女

・調査期間：2026年3月19日〜3月25日

・サンプル数：3,500名

・調査方法：インターネット調査

（エボル）