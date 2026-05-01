ファンデリー<3137.T>＝投資マネー集中。一時２６％超の急騰で２９０円台目前まで駆け上がった。個人投資家資金を呼び込み、低位株ならではの人気を博している。同社は栄養士が考案した健康食品の冷凍弁当を宅配する事業を展開しているが足もとの業績は回復色が鮮明。４月３０日取引終了後に発表した２７年３月期の業績予想は、売上高が前期比１５％増の３０億２７００万円、営業利益は同４３％増の１億８７００万円を見込んでいる。更に、決算と併せて株主優待制度の拡充を発表した。保有株数に応じて贈呈する食事クーポンの金額を５０００～２万円と、従来の３０００～１万５０００円から増額する。これを受けて株価が強く刺激される格好となった。



グローバルセキュリティエキスパート<4417.T>＝大底圏もみ合いから急速に上放れる。中堅・中小企業を主要顧客にサイバーセキュリティー教育や関連サービスを手掛けるが、システムの脆弱な中小企業向けのセキュリティー市場は開拓余地が大きく、同社の収益の伸びしろは大きいとみられる。そうしたなか、４月３０日取引終了後に発表した２７年３月期の業績予想は、売上高が前期比２５％増の１３７億７８００万円、営業利益が同３１％増の２９億３９００万円と大幅な伸びを見込み、過去最高更新が続く見通しにある。また、前期配当を従来計画に１円８７銭増額し３４円６０銭に上方修正した。今期はそこから更に１４円５１銭上乗せし、４９円１１銭を計画している。株主還元姿勢の強化も好感されている。



ワシントンホテル<4691.T>＝切り返し急で新値街道再突入。ワシントンＨは４月３０日の取引終了後、藤田観光<9722.T>がワシントンＨ株３７万８４００株を５月１日に取得する予定だと発表。１日午前１０時に、藤田観から取得したとの連絡があり、同社が主要株主となったと開示した。議決権ベースで藤田観によるワシントンＨ株の保有割合は７．１０％から１０．２２％に上昇した。ワシントンＨを巡っては直近でアパホールディングス（東京都港区）らが大株主に浮上していたことが明らかとなっており、４月１７日提出の変更報告書で保有割合は６．２４％に上昇していた。ワシントンＨと藤田観は今年２月に業務提携を発表している。アパホールディングスによる買い増し後の藤田観の株式追加取得を受け、ワシントンＨ株に対して需給面での思惑が台頭し、買いが集まったようだ。藤田観の大株主順位は２位で変動はない。



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出所：MINKABU PRESS