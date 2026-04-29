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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【すぐに使える活用事例20例】GPT Image 2(ChatGPT Image 2.0)完全攻略！画像生成・編集・日本語漫画・資料作成まで徹底解説！」を公開した。動画では、OpenAIがリリースした最新の画像生成AIモデル「GPT Image 2」の基本機能から応用的な使い方まで、20の具体的な活用事例を紹介している。



動画の序盤では、GPT Image 2の特徴を解説。従来モデルから大きく進化した点として、画像内の文字表現が挙げられている。英語以外の言語生成能力が飛躍的に向上し、自然な日本語を画像内に違和感なく配置できるようになったと説明した。また、ベンチマークテストでも現時点で単独1位を獲得しているという。



中盤の「基本編」では、文字表現力を活かした日本語のインフォグラフィックや漫画の生成を実演。「AIエージェントのしくみ」といった複雑な図解や、指定した人物・動物を登場させた日本の市街地を舞台にした漫画など、高品質なコンテンツが次々と生成される様子が収められている。さらに、アスペクト比の指定や複数枚の同時生成、画像の背景削除やオブジェクトの追加といった高度な編集機能についても触れられた。



終盤の「応用編」では、より実践的な使い方が提示された。原稿をアップロードしてプレゼン用のスライド資料を一気に5枚生成したり、動画の絵コンテを作成して実際の動画生成ツールと連携させたりと、多岐にわたるビジネスシーンでの有用性が示された。また、パノラマ画像から3Dビューアプリを生成する事例も紹介され、動画内でも「これまでのOpenAIのモデルでは作れなかった」と、その圧倒的な表現力が高く評価されている。



GPT Image 2の登場により、単なる画像生成にとどまらず、資料作成やアプリ開発のプロトタイピングなど、あらゆる作業の効率化が期待できる。日々の業務や創作活動にAIを積極的に取り入れることで、表現の幅とスピードが格段に向上するだろう。