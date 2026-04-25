マイケル・ジャクソン「Human Nature」のMVが公開！映画『Michael／マイケル』の全米公開にあわせて初制作

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

人類史上最も売れたアルバム 『スリラー』 を生み出し、ムーンウォークをはじめとした革新的なパフォーマンスで今なお世界中のアーティストに影響を与え続けている奇跡の存在、マイケル・ジャクソン。

マイケルの実の甥ジャファー・ジャクソンがそんなマイケル・ジャクソンを演じ、世界的メガヒットを記録した『ボヘミアン・ラプソディ』製作のグレアム・キングと、『トレーニング デイ』 『イコライザー』 シリーズのアントワーン・フークア監督が描いた話題作『Michael／マイケル』 が、4月24日に全米公開を迎えた（日本公開は6月12日）。

これにあわせて『スリラー』 に収録されているマイケル・ジャクソンの代表曲のひとつ である「Human Nature（ヒューマン・ネイチャー）」 のMVが初めて制作され、公開された。

■「ヒューマン・ネイチャー」 は『スリラー』 に収録されているマイケル・ジャクソンの代表曲のひとつ

「ヒューマン・ネイチャー」 は、TOTOのスティーヴ・ポーカロが作曲を、ジョン・ベティスが作詞を担当。都会の夜を思わせるシンセサウンドと抑制されたリズムが印象的なこの曲は、『スリラー』のなかでも内省的でロマンティックな空気を湛え、特別な存在感を放っている。マイケルの繊細かつ透明感のある歌声で人間の弱さや好奇心を静かに肯定するこの曲は、時代を超えて愛され続けている。

このたび初めて制作された同曲のMVは、現代的かつシネマティックな視点で楽曲にあらたな生命が吹き込まれ、その普遍的な芸術性は現代のあらたなカルチャーと結びついている。これにより、若い世代から長年のファンまで、彼のレガシーとのつながりはさらに深まっていくだろう。

※メイン写真は『Michael／マイケル』オリジナル・サウンドトラックのジャケット写真

■映画情報

『Michael／マイケル』

6月12日（金）全国公開

監督：アントワーン・フークア

脚本：ジョン・ローガン

製作：グレアム・キング、ジョン・ブランカ、ジョン・マクレイン

出演：ジャファー・ジャクソン、ジュリアーノ・クルー・ヴァルディ、コールマン・ドミンゴ、ニア・ロング、ケンドリック・サンプソン、マイルズ・テラー、ローラ・ハリアー、ケイリン・ダレル・ジョーンズ 他

配給：キノフィルムズ

(R), TM ＆ (C) 2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

ALBUM『Michael／マイケル』オリジナル・サウンドトラック

■関連リンク

映画『Michael／マイケル』作品サイト

https://www.michael-movie.jp