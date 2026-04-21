100均で見つけて大歓喜！「探してた人多いんじゃない？」しかもコンパクトになる便利なトレー

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商品情報

商品名：折りたたみ式マグネットトレー（長方形）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480848297

DIYや家具の組み立てに便利！ダイソーの『折りたたみ式マグネットトレー（長方形）』

DIYや家具の組み立て時は、細かいパーツの扱いに気をつける必要がありますよね。ネジや釘などをうっかり失くしてしまうと焦ります…。

そんな時は細かいパーツをしっかりくっ付けて保管できる、マグネットトレーがあると便利。ダイソーでも以前丸型のマグネットトレーが販売されていたのですが、最近は見かけなくなったため、廃盤になった可能性があります。

ですが、代わりにこの『折りたたみ式マグネットトレー（長方形）』を発見して大歓喜！探していた方も多いのではないでしょうか。

価格は330円（税込）。筆者が訪れた店舗では、工具売場に陳列されていました。

側面は柔軟なシリコーンゴム製で作られており、底面には強力で分厚いマグネットが内蔵されています。

使用しない時はパタンと折りたたんでスリムに収納可能。以前ダイソーで販売されていた丸型のマグネットトレーと比べて、携帯性や収納性の向上が感じられます。

磁力によって中のネジや釘、ビットなどをしっかり吸着。作業中にうっかりトレーを倒したり、衝撃が加わったりしても、中身が床にバラバラと散らばる悲劇を防ぎます。

「外したネジをどこに置いたか忘れる」「細かい部品を探す」といった時間がなくなり、作業に集中できます。

棚や工具箱の側面などに取り付けてキープできる！

底面が強力な磁石になっているため、トレーをスチール製の棚や工具箱の側面などに取り付けて保持できます。作業スペースが狭い場所でも、浮かせて使えるので効率的です。

また、底面は平らで、シリコーンゴムの特性上取り付けた対象物を傷つけにくいのも嬉しいポイントです。

DIYだけでなく、クリップやピンをまとめるデスク収納や手芸の針休めなど、さまざまな用途にも活用できます。

今回は、ダイソーの『折りたたみ式マグネットトレー（長方形）』をご紹介しました。

細かいパーツの紛失を未然に防ぎつつ、効率よく作業ができる優秀アイテム。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。