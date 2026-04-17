ゴールデンウィークに開催される花火大会【2026】
夏の風物詩である花火だが、実は各地でひと足早く花火大会が実施されている。今回は、ゴールデンウィーク(GW)前後に楽しめる花火大会をピックアップ！春の終わりにダイナミックな花火を堪能しよう。
【写真で見る】ひと足早くGW前後に開催される花火大会
■関東で開催される花火大会
■STAR ISLAND 2026 (スターアイランド2026) / 東京都港区
開催期間：2026年5月23日(土) 19時30分〜21時(予定)
未来型花火エンターテインメント「STAR ISLAND」は、2026年、これまでの枠を大きく超える「次元突破」の進化を遂げる。2017年の誕生以来、花火という日本の伝統文化を最新テクノロジーと融合させ、世界各国で公演を重ねてきた「STAR ISLAND」は、今年、海の上に設置された映像スクリーン、弦楽器・木管楽器・打楽器・ピアノによる生演奏、海上ステージでのファイアーパフォーマンスなど、史上最多の新要素を同時に実装し、花火エンタメの新領域を切り開く。また、全席指定の椅子席によりゆったりとしたくつろぎの空間を創出。6歳以下は実質無料となり、家族で訪れやすい価格設計を実現(未就学児(7歳未満/6歳以下)膝上鑑賞・入場無料。チケット1枚につき、対象の未就学児1人まで)。グループで割安になる席種を新設し、友人・家族での来場がよりしやすいイベントへ。「観る」だけでなく、「過ごす」イベントへと進化したSTAR ISLAND 2026は、世代を超えて楽しめる都市型フェスとして新たなステージに到達する。
■第48回 足立の花火 / 東京都足立区
開催期間：2026年5月30日(土) 19時20分〜20時20分
約1万3000発を1時間で打ち上げる、高密度に凝縮された迫力ある花火大会。打ち上げ場所のすぐそばに広がる荒川河川敷から観賞でき、目の前に広がる花火が心と体に響き渡る。Wナイアガラやレーザー、音楽による演出も魅力の1つ。毎年約70万人が訪れる、都内でも屈指の大規模花火だ。
■SBI舞花火 / 千葉県千葉市美浜区
開催期間：2026年5月30日(土)19時30分〜20時30分(予定)
千葉市開府900年、そしていなげの浜開設50周年という節目を祝して、2026年5月30日(土)に稲毛海浜公園(いなげの浜)で「SBI舞花火 in 千葉・稲毛海浜公園 feat. SKY ORCHESTRA」が初開催される。本イベントの最大の特徴は、音楽と花火を30分の1秒単位で同期させる精密な演出にあり、一般的な花火大会とは一線を画すショー型の体験が楽しめる。総合演目は二部構成で、第1部「LOVE & YELL」ではMay J.やTEE、HIPPYらアーティストの生歌と花火がシンクロするライブショーが展開され、第2部「SKY ORCHESTRA」では全国約20社の花火制作チームが参加し、最大尺玉を含む花火を音楽に合わせたストーリー仕立ての「超演舞」が繰り広げられる。チケットは自由席からラグジュアリーなVIP席まで幅広い席種が用意される。砂浜に広がる開放的な海辺のロケーションを活かした空間演出は、花火・音楽・光が一体となった没入感の高い仕上がりで、五感で楽しむ体験型のエンターテインメントとして注目を集めている。視界が抜けやすい稲毛海浜公園の地の利を活かし、浜・海・空の立体感が演出に加わることで、都市近郊のイベントでありながらリゾート感ある観覧体験が楽しめる点も、魅力の1つだ。
■東京ドイツ村 25th Anniversary Fire Sparkle 〜25周年記念花火大会〜 / 千葉県袖ケ浦市
開催期間：2026年5月9日(土)20時〜打上時間は約20分間
25年間の感謝を込めて、2026年5月9日(土)に5000発の花火を打ち上げる特別イベント「東京ドイツ村 25th Anniversary Fire Sparkle 〜25周年記念花火大会〜」が開催される。このイベントでは、有料観覧エリアだけの5つのプレミアム体験を提供する。まずは、約5万平方メートルの天然芝で寝そべりながら大迫力の花火を独占できる特別な空間。そして、有料エリア限定のオリジナルミュージックと花火がシンクロする音楽花火が夜空を彩る。さらに、指定店舗で利用できる300円券2枚分のフード引き換えチケットがプレゼントされ、花火とともにドイツ村のグルメも満喫できる。また、通常営業時では乗れない従業員カートを特別に開放。パターコース外周を本イベント限定で何度でも乗り放題で楽しめ、家族や友人同士で夜のパークを風を切って走る非日常を味わえる。最後は、花火の打ち上げ前から気分を最高潮に盛り上げる、アーティストのライブステージや各種パフォーマーによるショーを開催。多彩なパフォーマンスでお祭り気分を存分に楽しめる。広大な天然芝の上でゆったりとくつろぎながら花火を楽しめる「有料観覧エリア」をパターゴルフコース内に設置。開放感あふれるロケーションで観覧できるのが魅力。25周年記念ならではの心に残る特別な1日を過ごせる。
■関西で開催される花火大会
■Symphonic Starmine 2026(シンフォニックスターマイン2026) / 滋賀県草津市
開催期間：2026年5月9日(土)19時30分〜20時30分 開場15時
滋賀県草津市の烏丸半島を舞台に、花火と生演奏が融合する共創型ライブアートフェスティバル「Symphonic Starmine 2026」が初開催。主催はBiwako Live Art Associationで、過去12回すべて完売という実績を誇る「びわ湖大津・ナイトクルーズ花火〜Cinematic Starmine〜」の花火クリエイターチームが手がける注目のイベントだ。映画音楽など迫力あるサウンドに30分の1秒単位でシンクロさせながら最大1万発の花火を打ち上げる、まさに芸術的な演出が約1時間にわたって繰り広げられる。コンセプトは「人と人との繋がりを重視し、孤立のない社会を育むきっかけを」で、今回はコロナ禍の高校生活に制約を受けた草津市ゆかりの20歳〜23歳の100名を無料招待するという心温まる取り組みも行われる。烏丸半島はびわ湖南部に突き出したエリアで、水深の浅い湖面に花火が鮮やかに映り込むのも大きな特徴。琵琶湖博物館や水生植物公園みずの森が隣接する自然豊かな場所で、友人や家族、恋人とともに特別な一夜を過ごせる。花火プログラムのフィナーレには、有名ピアニストと弦楽四重奏、さらに事前公募で集結した1000人の合唱団と著名ボーカリストの歌声が加わり、生演奏と花火のシンクロ演出が圧巻のスケールで会場を包み込む。同日午前中に草津YMITアリーナで開催される「ONE DANCE SHIGA 1000人でひとつになろうダンスプロジェクト」から選抜された30名が、ゲストダンサー「KADOKAWA DREAMS」の3名とともにシンクロステージに立つ演出も加わり、ここでしか体験できない没入感が生まれる。
■東海・甲信越エリアでGWに開催される花火大会
■The 絶景花火「Mt.Fuji」2026〜日本の極み 古今無双〜 / 山梨県南都留郡鳴沢村
開催期間：2026年4月25日(土) 18時30分〜19時30分(予定)
「世界文化遺産・富士山の敷地内にある絶景ポイントで、最高の花火を」をコンセプトにした春の花火エンターテインメント。
2026年は「The 絶景花火『Mt.Fuji』2026〜日本の極み 古今無双〜」と題し、日本を代表する花火師BIG4に加え、同等の技術を持つ花火師を招聘し極上の花火ショーを開催する。『絶景花火』の特徴は、全席有料、富士山を舞台にすること、また雪解けと桜の両方を花火と掛け合わせられる春の時期に開催など「新しい花火大会の形」であること。
また、内閣大臣賞をはじめ数々の国内外の賞を受賞してきた「BIG4」が唯一そろう特別な花火大会でもある。1万人以上が収容可能な敷地内に設けられた約3000席限定の観覧エリアは、どの席からでも富士山を背景にした迫力の打ち上げを楽しめ、「完全感覚花火大会」という名称の通り、花火の音、匂い、振動、日本を代表する美食(寿司等)を体験できる環境はここでしか味わえない。
■春季熱海海上花火大会 / 静岡県熱海市
開催期間：2026年4月26日(日)・5月24日(日) 20時20分〜20時40分
静岡県の熱海湾を会場に繰り広げられる毎年恒例の大会。1952年(昭和27年)に始まった歴史ある花火大会で、夏だけではなく年間を通して10回以上も開催されている熱海名物だ。
目玉は、毎回フィナーレを飾る大空中ナイアガラ。会場全体から一斉に打ち上げられると、白銀の光が海上に大量に降り注ぎ、まばゆいほどだ。
■志摩スペイン村 ムーンライトフィナーレ(GW) / 三重県志摩市
開催期間：2026年5月1日(金)〜5月5日(祝) 19時45分〜(パークの営業は9時30分〜20時30分)
志摩スペイン村では、GW期間中の5日間にわたりナイター営業を実施し、夜の空を彩る花火とパレードが楽しめる特別な時間を提供。夜空に打ち上がる大迫力の花火「ムーンライトフィナーレ」は、音楽と花火の演出が融合した幻想的なショーで、昼間とはひと味違う魅力を演出する。
また、ナイトパレード「エスパーニャカーニバル“ブエン ビアヘ”」では、カラフルな衣装に身を包んだキャストたちが光とリズムに包まれたパフォーマンスを披露し、ゲストを異国の祝祭空間へと誘う。
■花火スペクタキュラ「ミスティ ノーチェ」 / 愛知県蒲郡市
開催期間：2026年5月2日(土)〜5日(祝) 花火は19時30分〜(15分程度)
夜空を彩る壮大な花火に加え、噴水、レーザー、映像などのショーエフェクト、イルミネーション衣装をまとったショーキャストのコラボレーションが楽しめる、期間限定の花火ショー。
花火スペクタキュラ「ミスティノーチェ」最大の見どころは、大迫力のフィナーレ。ラグナシアのゴールデンウィークの夜空を、花火とショーエフェクトが壮大に彩り、ほかの花火大会では感じることのできない「新たな感動」を体感できる。
■乗鞍高原はなびりうむ / 長野県松本市
開催期間：2026年5月9日(土)20時〜(45分間予定)
長野県松本市の乗鞍高原で開催される花火イベント。澄んだ空気と大自然に囲まれた環境の中で花火を楽しめる。音楽や光の演出と連動したプログラム構成が特徴で、観客との距離が近い臨場感ある演出が行われる。標高約1500メートルの高原で、音や光、空気までも五感で感じる夜空の体験が広がる。静寂の中で打ち上がる花火は幻想的な雰囲気を生み出し、自然と一体となった非日常の時間を過ごすことができる。定員1500名限定の完全チケット制で、座席エリアから間近に打ち上がる花火を観覧できる。迫力ある光と音を体感できる構成で、演出に合わせた音楽や照明との一体感も見逃せない。また、花火終了後は星空観察会に切り替わり、新緑の乗鞍高原を存分に堪能できる。
■黒船祭海上花火大会 / 静岡県下田市
開催期間：2026年5月15日(金)20時15分〜20時40分
毎年5月中旬に静岡県下田市で開かれる「黒船祭」の初日には、下田港を舞台とした「黒船祭海上花火大会」が開催される。江戸時代末期にペリー艦隊が来航した歴史を記念するこの祭りは、国際交流や歴史文化に触れられるイベントとして知られ、その幕開けを華やかに飾るのがこの花火大会だ。なかでも注目は、ドラム缶に花火を仕込んで海に浮かべる「海上スターマイン」。水面に映る光と音の共演が幻想的な光景を生み出す。さらに、港の複数地点から同時に打ち上げられる花火は、スケールの大きさと臨場感で観客を魅了する。会場周辺には有料の特別観覧席も設けられ、快適に観賞することもできる。海上に浮かべた仕掛けから打ち上がる「海上スターマイン」は、ほかではなかなか見られない独自の演出。初夏の潮風を感じながら、港町の夜空を彩る圧巻の花火を堪能できる。
■北海道エリアでGWに開催される花火大会
■第45回洞爺湖ロングラン花火大会 / 北海道虻田郡洞爺湖町
開催期間：2026年4月28日(火)〜10月31日(土) 20時45分〜21時5分
2026年で45回目を迎えるロングラン花火大会。4月〜10月までの約半年間にわたって行われ、20時45分から約20分間、洞爺湖の空に大輪の花火が打ち上がる。
夜の洞爺湖を色鮮やかに包み込む花火は洞爺湖温泉街の客室や露天風呂からも見られ、色とりどりの花火が湖面に映り込み、幻想的な世界を作り出す。なお、雨天決行だが、風向・風速が不安定な場合中止になることがあるため要注意。
■ルスツリゾート GWスペシャル花火大会 / 北海道虻田郡留寿都村
開催期間：2026年5月2日(土)〜5日(祝) 19時45分〜19時55分
北海道の留寿都(ルスツ)村にある北海道最大級のオールシーズンリゾート・ルスツリゾートで、2026年5月2日(土)〜5日(祝)に「GWスペシャル花火大会」が開催される。
1200発もの花火が音楽に合わせて打ち上がる。約820ヘクタールもの広さを誇る広大な敷地で花火を楽しむ贅沢なひととき。ホテルはもちろん、遊園地やゴルフ場、室内造波プールなどたくさんの施設があるため、子どもから大人まで楽しめる。
■東北エリアでGWに開催される花火大会
■大曲の花火−春の章−「新作花火コレクション2026/世界の花火 日本の花火」 / 秋田県大仙市
開催期間：2026年4月25日(土) 19時〜20時30分
秋田県大仙市で開催される、100年以上の歴史と伝統を誇る日本最高峰の競技大会「大曲の花火」。
その中でも春の章の目玉となる「新作花火コレクション」では、全国から集結した若手実力派の花火師たちが、次代の花火文化を切り拓く斬新な発想や色彩感覚、最新の演出技術を駆使した創造的で挑戦的な作品を惜しみなく披露する。
さらに、海外の花火マイスターによるスペシャルプログラムも予定されており、日本の繊細な伝統技術と世界のダイナミックな演出が夜空で交差する、極めて国際色豊かな花火ショーが繰り広げられる。
■九州エリアでGWに開催される花火大会
■シャワー・オブ・ライツ：HARMONICS WITH EVANGELION(ハーモニクスウィズエヴァンゲリオン) / 長崎県佐世保市
開催期間：2026年4月23日(木)〜30日(木) 20時10分〜約10分間
長崎県佐世保市に広がるテーマパークリゾート・ハウステンボス。ハウステンボスでは、「エヴァンゲリオン」の劇中を彩るクラシック音楽をテーマにした光絶景エンターテインメントショー「シャワー・オブ・ライツ：HARMONICS WITH EVANGELION」が2026年4月24日(金)〜9月13日(日)まで、「迎撃要塞都市 ハウステンボス」の一環として毎夜実施される。ハウステンボスが誇る絶景ナイトショー「シャワー・オブ・ライツ」のスペシャルバージョンで、高さ105メートルのシンボルタワー「ドムトールン」を背景に、生演奏、最大20メートルまで打ちあがる日本最大級の噴水、夜空から降り注ぐサーチライトとイルミネーション、そして毎夜上がる花火が「エヴァンゲリオン」の世界観と調和し、ヨーロッパの街並みを非日常的な空間へと染め上げる。
■桜島と芸術花火2026 / 鹿児島県鹿児島市
開催期間：2026年4月25日(土) 19時30分〜20時30分
鹿児島市のマリンポートかごしまで開催される「桜島と芸術花火2026」は、桜島と錦江湾を背景にした有料観覧制の花火イベント。
開場は15時、打ち上げは19時30分から約60分間ノンストップで続き、約1万3500発の花火が音楽と緻密にシンクロしながら夜空を彩る。全国の実力派花火師が手がけた芸術玉がプログラムに沿って打ち上がり、ストーリー性のある演出を楽しめるのが特徴で、会場ならではの迫力と没入感を味わえる。
最大の魅力は、楽曲のリズムや展開に合わせて花火が一体となって動く演出で、まるでライブのような高揚感に包まれる点にある。桜島のシルエットと海面に映る光が重なり、開放的なロケーションならではの美しい景観が広がるのも印象的だ。第5回記念として例年以上に構成や演出が磨かれており、フィナーレに向けて一気に盛り上がる展開は特に見応えがある。
■ハウステンボス 天空のオーケストラ花火 / 長崎県佐世保市
開催期間：2026年5月2日(土)〜5日(祝) 20時45分〜20時55分
長崎県佐世保市に広がるテーマパークリゾート・ハウステンボスでは、ゴールデンウィークの夜、5月2日(土)〜5日(祝)の4日間限定で特別な花火エンターテインメントショー「天空のオーケストラ花火」が開催。夜空を舞台に広がる、壮大な打ち上げ花火とオーケストラ楽曲による幻想的なコラボレーションを楽しめる。家族や友人、大切な人と一緒に、心に残る“非日常のひととき”を過ごすことができる。
■GW花火イリュージョン / 熊本県荒尾市
開催期間：2026年5月2日(土)〜5日(祝) 19時40分〜終了未定(遊園地の営業時間は公式サイト参照)
熊本県荒尾市にある大型遊園地・グリーンランドで、5月2日(金)〜5日(祝)の4日間、「GW花火イリュージョン」が開催される。夜空に2000発の打ち上げ花火が咲き乱れる中、和太鼓の生演奏が会場を包み込む、迫力と臨場感たっぷりのナイトイベントだ。開演は毎日19時40分からで、会場は池前広場。観覧は無料(遊園地の入園料は別途必要)で、昼間はアトラクションを楽しみ、夜はこの特別な競演を締めくくりにするという、1日をまるごと満喫できるプランが立てやすい。グリーンランドはアトラクション数日本最大級の遊園地として知られ、コースターやウォーターアトラクションなど多彩な乗り物を取りそろえており、GW期間中は子どもから大人まで家族でにぎわう人気スポットとなっている。
■みなまた花火大会 / 熊本県水俣市
開催期間：2026年5月30日(土)19時45分〜20時30分(予定)
熊本県水俣市で初夏に開催される地域の一大イベント。花火は19時45分から約800発が打ち上げられ、最大5号玉も含まれる。同日開催される「恋龍祭」では、地元団体による踊りやパレードなども楽しめる。地元の文化とにぎわいを一度に味わえる貴重な機会だ。なお、駐車場は会場により無料スペースが設けられているが、周辺には交通規制も敷かれるため、無料シャトルバスの利用が奨励されている。夜空に映える花火だけでなく、踊りやパレード、体験イベントなどが同時開催されるため、1日を通して楽しめる内容だ。また、地元グルメが集まる物産展など、幅広い世代が楽しめる企画がそろっている。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真で見る】ひと足早くGW前後に開催される花火大会
■関東で開催される花火大会
■STAR ISLAND 2026 (スターアイランド2026) / 東京都港区
開催期間：2026年5月23日(土) 19時30分〜21時(予定)
未来型花火エンターテインメント「STAR ISLAND」は、2026年、これまでの枠を大きく超える「次元突破」の進化を遂げる。2017年の誕生以来、花火という日本の伝統文化を最新テクノロジーと融合させ、世界各国で公演を重ねてきた「STAR ISLAND」は、今年、海の上に設置された映像スクリーン、弦楽器・木管楽器・打楽器・ピアノによる生演奏、海上ステージでのファイアーパフォーマンスなど、史上最多の新要素を同時に実装し、花火エンタメの新領域を切り開く。また、全席指定の椅子席によりゆったりとしたくつろぎの空間を創出。6歳以下は実質無料となり、家族で訪れやすい価格設計を実現(未就学児(7歳未満/6歳以下)膝上鑑賞・入場無料。チケット1枚につき、対象の未就学児1人まで)。グループで割安になる席種を新設し、友人・家族での来場がよりしやすいイベントへ。「観る」だけでなく、「過ごす」イベントへと進化したSTAR ISLAND 2026は、世代を超えて楽しめる都市型フェスとして新たなステージに到達する。
■第48回 足立の花火 / 東京都足立区
開催期間：2026年5月30日(土) 19時20分〜20時20分
約1万3000発を1時間で打ち上げる、高密度に凝縮された迫力ある花火大会。打ち上げ場所のすぐそばに広がる荒川河川敷から観賞でき、目の前に広がる花火が心と体に響き渡る。Wナイアガラやレーザー、音楽による演出も魅力の1つ。毎年約70万人が訪れる、都内でも屈指の大規模花火だ。
■SBI舞花火 / 千葉県千葉市美浜区
開催期間：2026年5月30日(土)19時30分〜20時30分(予定)
千葉市開府900年、そしていなげの浜開設50周年という節目を祝して、2026年5月30日(土)に稲毛海浜公園(いなげの浜)で「SBI舞花火 in 千葉・稲毛海浜公園 feat. SKY ORCHESTRA」が初開催される。本イベントの最大の特徴は、音楽と花火を30分の1秒単位で同期させる精密な演出にあり、一般的な花火大会とは一線を画すショー型の体験が楽しめる。総合演目は二部構成で、第1部「LOVE & YELL」ではMay J.やTEE、HIPPYらアーティストの生歌と花火がシンクロするライブショーが展開され、第2部「SKY ORCHESTRA」では全国約20社の花火制作チームが参加し、最大尺玉を含む花火を音楽に合わせたストーリー仕立ての「超演舞」が繰り広げられる。チケットは自由席からラグジュアリーなVIP席まで幅広い席種が用意される。砂浜に広がる開放的な海辺のロケーションを活かした空間演出は、花火・音楽・光が一体となった没入感の高い仕上がりで、五感で楽しむ体験型のエンターテインメントとして注目を集めている。視界が抜けやすい稲毛海浜公園の地の利を活かし、浜・海・空の立体感が演出に加わることで、都市近郊のイベントでありながらリゾート感ある観覧体験が楽しめる点も、魅力の1つだ。
■東京ドイツ村 25th Anniversary Fire Sparkle 〜25周年記念花火大会〜 / 千葉県袖ケ浦市
開催期間：2026年5月9日(土)20時〜打上時間は約20分間
25年間の感謝を込めて、2026年5月9日(土)に5000発の花火を打ち上げる特別イベント「東京ドイツ村 25th Anniversary Fire Sparkle 〜25周年記念花火大会〜」が開催される。このイベントでは、有料観覧エリアだけの5つのプレミアム体験を提供する。まずは、約5万平方メートルの天然芝で寝そべりながら大迫力の花火を独占できる特別な空間。そして、有料エリア限定のオリジナルミュージックと花火がシンクロする音楽花火が夜空を彩る。さらに、指定店舗で利用できる300円券2枚分のフード引き換えチケットがプレゼントされ、花火とともにドイツ村のグルメも満喫できる。また、通常営業時では乗れない従業員カートを特別に開放。パターコース外周を本イベント限定で何度でも乗り放題で楽しめ、家族や友人同士で夜のパークを風を切って走る非日常を味わえる。最後は、花火の打ち上げ前から気分を最高潮に盛り上げる、アーティストのライブステージや各種パフォーマーによるショーを開催。多彩なパフォーマンスでお祭り気分を存分に楽しめる。広大な天然芝の上でゆったりとくつろぎながら花火を楽しめる「有料観覧エリア」をパターゴルフコース内に設置。開放感あふれるロケーションで観覧できるのが魅力。25周年記念ならではの心に残る特別な1日を過ごせる。
■関西で開催される花火大会
■Symphonic Starmine 2026(シンフォニックスターマイン2026) / 滋賀県草津市
開催期間：2026年5月9日(土)19時30分〜20時30分 開場15時
滋賀県草津市の烏丸半島を舞台に、花火と生演奏が融合する共創型ライブアートフェスティバル「Symphonic Starmine 2026」が初開催。主催はBiwako Live Art Associationで、過去12回すべて完売という実績を誇る「びわ湖大津・ナイトクルーズ花火〜Cinematic Starmine〜」の花火クリエイターチームが手がける注目のイベントだ。映画音楽など迫力あるサウンドに30分の1秒単位でシンクロさせながら最大1万発の花火を打ち上げる、まさに芸術的な演出が約1時間にわたって繰り広げられる。コンセプトは「人と人との繋がりを重視し、孤立のない社会を育むきっかけを」で、今回はコロナ禍の高校生活に制約を受けた草津市ゆかりの20歳〜23歳の100名を無料招待するという心温まる取り組みも行われる。烏丸半島はびわ湖南部に突き出したエリアで、水深の浅い湖面に花火が鮮やかに映り込むのも大きな特徴。琵琶湖博物館や水生植物公園みずの森が隣接する自然豊かな場所で、友人や家族、恋人とともに特別な一夜を過ごせる。花火プログラムのフィナーレには、有名ピアニストと弦楽四重奏、さらに事前公募で集結した1000人の合唱団と著名ボーカリストの歌声が加わり、生演奏と花火のシンクロ演出が圧巻のスケールで会場を包み込む。同日午前中に草津YMITアリーナで開催される「ONE DANCE SHIGA 1000人でひとつになろうダンスプロジェクト」から選抜された30名が、ゲストダンサー「KADOKAWA DREAMS」の3名とともにシンクロステージに立つ演出も加わり、ここでしか体験できない没入感が生まれる。
■東海・甲信越エリアでGWに開催される花火大会
■The 絶景花火「Mt.Fuji」2026〜日本の極み 古今無双〜 / 山梨県南都留郡鳴沢村
開催期間：2026年4月25日(土) 18時30分〜19時30分(予定)
「世界文化遺産・富士山の敷地内にある絶景ポイントで、最高の花火を」をコンセプトにした春の花火エンターテインメント。
2026年は「The 絶景花火『Mt.Fuji』2026〜日本の極み 古今無双〜」と題し、日本を代表する花火師BIG4に加え、同等の技術を持つ花火師を招聘し極上の花火ショーを開催する。『絶景花火』の特徴は、全席有料、富士山を舞台にすること、また雪解けと桜の両方を花火と掛け合わせられる春の時期に開催など「新しい花火大会の形」であること。
また、内閣大臣賞をはじめ数々の国内外の賞を受賞してきた「BIG4」が唯一そろう特別な花火大会でもある。1万人以上が収容可能な敷地内に設けられた約3000席限定の観覧エリアは、どの席からでも富士山を背景にした迫力の打ち上げを楽しめ、「完全感覚花火大会」という名称の通り、花火の音、匂い、振動、日本を代表する美食(寿司等)を体験できる環境はここでしか味わえない。
■春季熱海海上花火大会 / 静岡県熱海市
開催期間：2026年4月26日(日)・5月24日(日) 20時20分〜20時40分
静岡県の熱海湾を会場に繰り広げられる毎年恒例の大会。1952年(昭和27年)に始まった歴史ある花火大会で、夏だけではなく年間を通して10回以上も開催されている熱海名物だ。
目玉は、毎回フィナーレを飾る大空中ナイアガラ。会場全体から一斉に打ち上げられると、白銀の光が海上に大量に降り注ぎ、まばゆいほどだ。
■志摩スペイン村 ムーンライトフィナーレ(GW) / 三重県志摩市
開催期間：2026年5月1日(金)〜5月5日(祝) 19時45分〜(パークの営業は9時30分〜20時30分)
志摩スペイン村では、GW期間中の5日間にわたりナイター営業を実施し、夜の空を彩る花火とパレードが楽しめる特別な時間を提供。夜空に打ち上がる大迫力の花火「ムーンライトフィナーレ」は、音楽と花火の演出が融合した幻想的なショーで、昼間とはひと味違う魅力を演出する。
また、ナイトパレード「エスパーニャカーニバル“ブエン ビアヘ”」では、カラフルな衣装に身を包んだキャストたちが光とリズムに包まれたパフォーマンスを披露し、ゲストを異国の祝祭空間へと誘う。
■花火スペクタキュラ「ミスティ ノーチェ」 / 愛知県蒲郡市
開催期間：2026年5月2日(土)〜5日(祝) 花火は19時30分〜(15分程度)
夜空を彩る壮大な花火に加え、噴水、レーザー、映像などのショーエフェクト、イルミネーション衣装をまとったショーキャストのコラボレーションが楽しめる、期間限定の花火ショー。
花火スペクタキュラ「ミスティノーチェ」最大の見どころは、大迫力のフィナーレ。ラグナシアのゴールデンウィークの夜空を、花火とショーエフェクトが壮大に彩り、ほかの花火大会では感じることのできない「新たな感動」を体感できる。
■乗鞍高原はなびりうむ / 長野県松本市
開催期間：2026年5月9日(土)20時〜(45分間予定)
長野県松本市の乗鞍高原で開催される花火イベント。澄んだ空気と大自然に囲まれた環境の中で花火を楽しめる。音楽や光の演出と連動したプログラム構成が特徴で、観客との距離が近い臨場感ある演出が行われる。標高約1500メートルの高原で、音や光、空気までも五感で感じる夜空の体験が広がる。静寂の中で打ち上がる花火は幻想的な雰囲気を生み出し、自然と一体となった非日常の時間を過ごすことができる。定員1500名限定の完全チケット制で、座席エリアから間近に打ち上がる花火を観覧できる。迫力ある光と音を体感できる構成で、演出に合わせた音楽や照明との一体感も見逃せない。また、花火終了後は星空観察会に切り替わり、新緑の乗鞍高原を存分に堪能できる。
■黒船祭海上花火大会 / 静岡県下田市
開催期間：2026年5月15日(金)20時15分〜20時40分
毎年5月中旬に静岡県下田市で開かれる「黒船祭」の初日には、下田港を舞台とした「黒船祭海上花火大会」が開催される。江戸時代末期にペリー艦隊が来航した歴史を記念するこの祭りは、国際交流や歴史文化に触れられるイベントとして知られ、その幕開けを華やかに飾るのがこの花火大会だ。なかでも注目は、ドラム缶に花火を仕込んで海に浮かべる「海上スターマイン」。水面に映る光と音の共演が幻想的な光景を生み出す。さらに、港の複数地点から同時に打ち上げられる花火は、スケールの大きさと臨場感で観客を魅了する。会場周辺には有料の特別観覧席も設けられ、快適に観賞することもできる。海上に浮かべた仕掛けから打ち上がる「海上スターマイン」は、ほかではなかなか見られない独自の演出。初夏の潮風を感じながら、港町の夜空を彩る圧巻の花火を堪能できる。
■北海道エリアでGWに開催される花火大会
■第45回洞爺湖ロングラン花火大会 / 北海道虻田郡洞爺湖町
開催期間：2026年4月28日(火)〜10月31日(土) 20時45分〜21時5分
2026年で45回目を迎えるロングラン花火大会。4月〜10月までの約半年間にわたって行われ、20時45分から約20分間、洞爺湖の空に大輪の花火が打ち上がる。
夜の洞爺湖を色鮮やかに包み込む花火は洞爺湖温泉街の客室や露天風呂からも見られ、色とりどりの花火が湖面に映り込み、幻想的な世界を作り出す。なお、雨天決行だが、風向・風速が不安定な場合中止になることがあるため要注意。
■ルスツリゾート GWスペシャル花火大会 / 北海道虻田郡留寿都村
開催期間：2026年5月2日(土)〜5日(祝) 19時45分〜19時55分
北海道の留寿都(ルスツ)村にある北海道最大級のオールシーズンリゾート・ルスツリゾートで、2026年5月2日(土)〜5日(祝)に「GWスペシャル花火大会」が開催される。
1200発もの花火が音楽に合わせて打ち上がる。約820ヘクタールもの広さを誇る広大な敷地で花火を楽しむ贅沢なひととき。ホテルはもちろん、遊園地やゴルフ場、室内造波プールなどたくさんの施設があるため、子どもから大人まで楽しめる。
■東北エリアでGWに開催される花火大会
■大曲の花火−春の章−「新作花火コレクション2026/世界の花火 日本の花火」 / 秋田県大仙市
開催期間：2026年4月25日(土) 19時〜20時30分
秋田県大仙市で開催される、100年以上の歴史と伝統を誇る日本最高峰の競技大会「大曲の花火」。
その中でも春の章の目玉となる「新作花火コレクション」では、全国から集結した若手実力派の花火師たちが、次代の花火文化を切り拓く斬新な発想や色彩感覚、最新の演出技術を駆使した創造的で挑戦的な作品を惜しみなく披露する。
さらに、海外の花火マイスターによるスペシャルプログラムも予定されており、日本の繊細な伝統技術と世界のダイナミックな演出が夜空で交差する、極めて国際色豊かな花火ショーが繰り広げられる。
■九州エリアでGWに開催される花火大会
■シャワー・オブ・ライツ：HARMONICS WITH EVANGELION(ハーモニクスウィズエヴァンゲリオン) / 長崎県佐世保市
開催期間：2026年4月23日(木)〜30日(木) 20時10分〜約10分間
長崎県佐世保市に広がるテーマパークリゾート・ハウステンボス。ハウステンボスでは、「エヴァンゲリオン」の劇中を彩るクラシック音楽をテーマにした光絶景エンターテインメントショー「シャワー・オブ・ライツ：HARMONICS WITH EVANGELION」が2026年4月24日(金)〜9月13日(日)まで、「迎撃要塞都市 ハウステンボス」の一環として毎夜実施される。ハウステンボスが誇る絶景ナイトショー「シャワー・オブ・ライツ」のスペシャルバージョンで、高さ105メートルのシンボルタワー「ドムトールン」を背景に、生演奏、最大20メートルまで打ちあがる日本最大級の噴水、夜空から降り注ぐサーチライトとイルミネーション、そして毎夜上がる花火が「エヴァンゲリオン」の世界観と調和し、ヨーロッパの街並みを非日常的な空間へと染め上げる。
■桜島と芸術花火2026 / 鹿児島県鹿児島市
開催期間：2026年4月25日(土) 19時30分〜20時30分
鹿児島市のマリンポートかごしまで開催される「桜島と芸術花火2026」は、桜島と錦江湾を背景にした有料観覧制の花火イベント。
開場は15時、打ち上げは19時30分から約60分間ノンストップで続き、約1万3500発の花火が音楽と緻密にシンクロしながら夜空を彩る。全国の実力派花火師が手がけた芸術玉がプログラムに沿って打ち上がり、ストーリー性のある演出を楽しめるのが特徴で、会場ならではの迫力と没入感を味わえる。
最大の魅力は、楽曲のリズムや展開に合わせて花火が一体となって動く演出で、まるでライブのような高揚感に包まれる点にある。桜島のシルエットと海面に映る光が重なり、開放的なロケーションならではの美しい景観が広がるのも印象的だ。第5回記念として例年以上に構成や演出が磨かれており、フィナーレに向けて一気に盛り上がる展開は特に見応えがある。
■ハウステンボス 天空のオーケストラ花火 / 長崎県佐世保市
開催期間：2026年5月2日(土)〜5日(祝) 20時45分〜20時55分
長崎県佐世保市に広がるテーマパークリゾート・ハウステンボスでは、ゴールデンウィークの夜、5月2日(土)〜5日(祝)の4日間限定で特別な花火エンターテインメントショー「天空のオーケストラ花火」が開催。夜空を舞台に広がる、壮大な打ち上げ花火とオーケストラ楽曲による幻想的なコラボレーションを楽しめる。家族や友人、大切な人と一緒に、心に残る“非日常のひととき”を過ごすことができる。
■GW花火イリュージョン / 熊本県荒尾市
開催期間：2026年5月2日(土)〜5日(祝) 19時40分〜終了未定(遊園地の営業時間は公式サイト参照)
熊本県荒尾市にある大型遊園地・グリーンランドで、5月2日(金)〜5日(祝)の4日間、「GW花火イリュージョン」が開催される。夜空に2000発の打ち上げ花火が咲き乱れる中、和太鼓の生演奏が会場を包み込む、迫力と臨場感たっぷりのナイトイベントだ。開演は毎日19時40分からで、会場は池前広場。観覧は無料(遊園地の入園料は別途必要)で、昼間はアトラクションを楽しみ、夜はこの特別な競演を締めくくりにするという、1日をまるごと満喫できるプランが立てやすい。グリーンランドはアトラクション数日本最大級の遊園地として知られ、コースターやウォーターアトラクションなど多彩な乗り物を取りそろえており、GW期間中は子どもから大人まで家族でにぎわう人気スポットとなっている。
■みなまた花火大会 / 熊本県水俣市
開催期間：2026年5月30日(土)19時45分〜20時30分(予定)
熊本県水俣市で初夏に開催される地域の一大イベント。花火は19時45分から約800発が打ち上げられ、最大5号玉も含まれる。同日開催される「恋龍祭」では、地元団体による踊りやパレードなども楽しめる。地元の文化とにぎわいを一度に味わえる貴重な機会だ。なお、駐車場は会場により無料スペースが設けられているが、周辺には交通規制も敷かれるため、無料シャトルバスの利用が奨励されている。夜空に映える花火だけでなく、踊りやパレード、体験イベントなどが同時開催されるため、1日を通して楽しめる内容だ。また、地元グルメが集まる物産展など、幅広い世代が楽しめる企画がそろっている。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。