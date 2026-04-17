「밥이 보약이다（パビ ポヤギダ）」の意味は？健康のために1番必要なことかも！？【韓国語クイズ】

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韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「밥이 보약이다（パビ ポヤギダ）」の意味は？

「밥이 보약이다（パビ ポヤギダ）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、食事と健康に関する慣用句です。

「밥이 보약이다（パビ ポヤギダ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ちゃんとした食事が健康に良い」でした！

「밥이 보약이다（パビ ポヤギダ）」は、「ちゃんとした食事が健康に良い」という意味の韓国語の慣用句です。

直訳すると「ご飯が補薬だ」という意味になります。つまり「きちんとご飯を食べる生活がなによりも身体にいい」ということを表しています。

ちなみに、「밥（パッ）」は「白ご飯」、「보약（ポヤッ）」は「補薬（体を補う薬）」つまり韓方薬や、発酵食品のキムチなどのことを言いますよ。

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
・『コネスト』
・『Kpedia』

ライター Ray WEB編集部