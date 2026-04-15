ハンディファンの「欲しかった」がきっと見つかる！冷感ペルチェから大風量ターボ、超コンパクトタイプまでロフトに登場
株式会社ロフトでは、ハンディファンを渋谷ロフト、銀座ロフトほか全国のロフトおよびロフトネットストアにて順次拡大展開中。ロフトの2025年夏季のハンディファン売上高は前年比110％と伸長し、年々需要が高まっている。猛暑が予想されるうえ、昨夏の好調な売上に応え、同社では早期展開を決定。コンパクトサイズを中心に売れ筋のペルチェ式を拡充し、大風量タイプやナトリウムイオン電池を搭載した新モデルなど、種類豊富に取りそろえている(※店舗により取扱商品、規模は異なる)。
【写真】1台で6通りの使い方ができる「アイファンフィノフリーズ(エレス)」(3520円)
■首筋や肌に直接当てて、瞬時に冷感！ペルチェ式ハンディファン
■新商品／「アイファンフィノフリーズ(エレス)」(3520円)
置き型や首掛けなど6WAYで使用可能。背面にはモバイルバッテリーとしての使用時にも便利なType-Cケーブル付き。
■新商品／「アイファンフローズン(エレス)」(3278円)
冷却プレートを持ち手部分に搭載することで肌に触れる面積が増え、より冷たさを感じられるファン。スリムなデザインが特徴。
■新商品／「アイファンカラーアイス2(エレス)」(7128円)
首の後ろにペルチェ冷却プレートを搭載したネックファン。ネックバンド部分はフィット感がよく、着脱しやすいやわらかなシリコーン製。ハンズフリーでの作業時におすすめ。
■「フリーズウェルターン(Great Work)」(4378円)
ハンディ・クリップ・スタンドの3WAYタイプ。100段階の風量調節と上下180度、右側へ180度の角度調整が可能。
■パワフルな風量が魅力！カラーバリエーションも豊富なターボハンディファン
■新商品／「TURBO&JETハンディファン バイカラー(モッテル)」(2970円)
シームレスなスライド式風量切り替えボタンなど、デザイン性と機能性を兼ね備えたファン。
■新商品／「ミニターボハンディファン(ライフオンプロダクツ)」(2420円)
ターボ型送風口で強力な風を送り出す、風量100段階調節付きのファン。
■新商品／「アイファンジェット(エレス)」(2178円)
ハイスピードモーター搭載でパワフルさと静音性を両立。充電残量を1％ごとに表示する液晶付き。
■とにかくコンパクト！持ち運びにも便利なミニサイズファン
■新商品／「ミニZポーチファン(ロア・インターナショナル)」(3289円)
クリアポーチ付きの超軽量ミニファン。強力なモーターを採用し、重さ76グラムながら大風量を実現。
■新商品／「日傘クリップ付き小型ジェットファン(オウルテック)」(3058円)
付属の専用クリップで日傘に取り付けてハンズフリーで使える。全3色展開。
■新商品／「ミニターボファン(ライフオンプロダクツ)」(3080円)
本体クリップでベルトに取り付けて、服の中に直接送風することができる手のひらサイズのファン。4月上旬入荷予定。
■さらに進化した、注目のハンディファン
■新商品／「コンパクトハンディファン(エレコム)」(3980円)
長寿命なナトリウムイオン電池を採用したコンパクトハンディファン。4月上旬入荷予定。
■新商品／「アイファンクーラ(エレス)」(4378円)
屋外でも風を冷たく感じるミストファンで、粒子が細かいため肌がベタつきにくい。付属のアタッチメントでペットボトルも装着可能。4月下旬入荷予定。
ハンディファンはもはや夏のスタンダードともいえる存在。ロフトの新作ラインナップならライフスタイルに合ったファンがきっと見つかるはずだ。自分にぴったりのファンを見つけて、暑い夏を快適に過ごそう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■首筋や肌に直接当てて、瞬時に冷感！ペルチェ式ハンディファン
■新商品／「アイファンフィノフリーズ(エレス)」(3520円)
置き型や首掛けなど6WAYで使用可能。背面にはモバイルバッテリーとしての使用時にも便利なType-Cケーブル付き。
■新商品／「アイファンフローズン(エレス)」(3278円)
冷却プレートを持ち手部分に搭載することで肌に触れる面積が増え、より冷たさを感じられるファン。スリムなデザインが特徴。
■新商品／「アイファンカラーアイス2(エレス)」(7128円)
首の後ろにペルチェ冷却プレートを搭載したネックファン。ネックバンド部分はフィット感がよく、着脱しやすいやわらかなシリコーン製。ハンズフリーでの作業時におすすめ。
■「フリーズウェルターン(Great Work)」(4378円)
ハンディ・クリップ・スタンドの3WAYタイプ。100段階の風量調節と上下180度、右側へ180度の角度調整が可能。
■パワフルな風量が魅力！カラーバリエーションも豊富なターボハンディファン
■新商品／「TURBO&JETハンディファン バイカラー(モッテル)」(2970円)
シームレスなスライド式風量切り替えボタンなど、デザイン性と機能性を兼ね備えたファン。
■新商品／「ミニターボハンディファン(ライフオンプロダクツ)」(2420円)
ターボ型送風口で強力な風を送り出す、風量100段階調節付きのファン。
■新商品／「アイファンジェット(エレス)」(2178円)
ハイスピードモーター搭載でパワフルさと静音性を両立。充電残量を1％ごとに表示する液晶付き。
■とにかくコンパクト！持ち運びにも便利なミニサイズファン
■新商品／「ミニZポーチファン(ロア・インターナショナル)」(3289円)
クリアポーチ付きの超軽量ミニファン。強力なモーターを採用し、重さ76グラムながら大風量を実現。
■新商品／「日傘クリップ付き小型ジェットファン(オウルテック)」(3058円)
付属の専用クリップで日傘に取り付けてハンズフリーで使える。全3色展開。
■新商品／「ミニターボファン(ライフオンプロダクツ)」(3080円)
本体クリップでベルトに取り付けて、服の中に直接送風することができる手のひらサイズのファン。4月上旬入荷予定。
■さらに進化した、注目のハンディファン
■新商品／「コンパクトハンディファン(エレコム)」(3980円)
長寿命なナトリウムイオン電池を採用したコンパクトハンディファン。4月上旬入荷予定。
■新商品／「アイファンクーラ(エレス)」(4378円)
屋外でも風を冷たく感じるミストファンで、粒子が細かいため肌がベタつきにくい。付属のアタッチメントでペットボトルも装着可能。4月下旬入荷予定。
ハンディファンはもはや夏のスタンダードともいえる存在。ロフトの新作ラインナップならライフスタイルに合ったファンがきっと見つかるはずだ。自分にぴったりのファンを見つけて、暑い夏を快適に過ごそう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。