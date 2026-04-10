ハローキティ×「コスメキッチン」が初コラボ！ ラブクロムのチャーム付きコームなど全18種展開へ
ナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen（コスメキッチン）」は、5月29日（金）から、ハローキティと初コラボレーションしたアイテムを、全国の店舗で発売。公式ウェブストアでは、5月12日（火）より、先行予約販売を開始する。
【写真】持ち歩きに便利！ ラブクロムとコラボした“チャーム付きコーム”も
■人気ブランドとコラボ
今回発売される「Cosme Kitchen × HELLO KITTY」は、サンリオ人気キャラクターのハローキティをデザインした、オリジナル雑貨や人気ブランドとコラボしたアイテム全18種類。
オリジナル雑貨からは、ハローキティのフェイスを刺しゅうで表現した「バニティポーチ」をはじめ、ジャガード織りならではの上品な風合いの「タオルハンカチ」や、マーブル素材とマットな質感が印象的な「バンスクリップ」といった、キュートな商品が展開される。
また、「コスメキッチン」で人気のブランドとコラボしたアイテムが用意され、キュートなハローキティが描かれた「AROMATICA」の「ローズマリー＆オレンジスカルプ スクラブ」や、「La CASTA」の「ヘアケア トライアル35」などがそろう。
さらに、限定コラボ商品として「LOVECHROME」のコームにハローキティのデザインをあしらった「（R）PGツキ プレミアムブラック コームケース付き」も販売。コームがそのまま収まるバッグチャームが付いた、持ち歩きに便利なセットだ。
【写真】持ち歩きに便利！ ラブクロムとコラボした“チャーム付きコーム”も
■人気ブランドとコラボ
今回発売される「Cosme Kitchen × HELLO KITTY」は、サンリオ人気キャラクターのハローキティをデザインした、オリジナル雑貨や人気ブランドとコラボしたアイテム全18種類。
また、「コスメキッチン」で人気のブランドとコラボしたアイテムが用意され、キュートなハローキティが描かれた「AROMATICA」の「ローズマリー＆オレンジスカルプ スクラブ」や、「La CASTA」の「ヘアケア トライアル35」などがそろう。
さらに、限定コラボ商品として「LOVECHROME」のコームにハローキティのデザインをあしらった「（R）PGツキ プレミアムブラック コームケース付き」も販売。コームがそのまま収まるバッグチャームが付いた、持ち歩きに便利なセットだ。