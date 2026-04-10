長崎、鹿児島の沿岸で顕著な海面昇降 福岡管区気象台が「副振動に関する九州北部・南部・奄美地方潮位情報」

福岡管区気象台によると、９日昼過ぎから、九州北部地方から九州南部・奄美地方にかけて顕著な海面昇降が発生しています。海面の上下やこれに伴う強い流れで、船舶や海上係留物への被害のおそれがあります。

各地で１０日午前９時５０分までに観測された海面昇降の山から谷の高さの最大

値と発生時刻および周期は以下のとおりです（値は速報値）。

長崎県・長崎市でおよそ３０分周期で約１２０センチ、

上下が観測されています。

１２０センチの潮位変化を観測 福岡管区気象台が注意よびかけ

観測地点名 発生日時 山から谷の高さ 周期

長崎 １０日０７時０５分頃 約１２０センチ 約 ３０分

郷ノ浦 ９日１３時３５分頃 約１１０センチ 約 ２０分

▼鹿児島県

中之島 １０日０９時００分頃 約 ９０センチ 約５分

この海面の昇降は副振動と呼ばれ、湾内や海峡などで時々発生します。

気象台「今後も発生するおそれ」各地の満潮時刻

今後も大きな海面昇降やこれに伴う強い流れが繰り返し発生する可能性があり、船舶や海上係留物などへの被害のおそれがありますので注意してください。

なお、各地のこれからの満潮と干潮の時刻は、以下のとおりです。

地点名 満潮時刻 干潮時刻

長崎県 長崎 １０日１１時４５分 １０日１９時３２分

長崎県 郷ノ浦 １０日１３時２１分 １０日２０時５５分

鹿児島県 中之島 １０日１０時３８分 １０日１８時３３分

１１日０２時５８分

今後発表される潮位情報に留意してください。

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