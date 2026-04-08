「in two ticks」の意味は？「tick」の意味を考えてみて！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「すぐに」「たちまち」でした！

「in two ticks」は「時計が2度ばかり進む間」、転じて「すぐに」「たちまち」という意味を持つフレーズ。

英語の「tick」＝「時計がカチカチと針を進める」という意味の動詞および名詞からきています。

ちなみに、「in a second」と言い換えることもできますよ。

「I’m coming in two ticks.」

（すぐ行きます）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。