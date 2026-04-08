【実話】「出産から5カ月で夫がいなくなりました…」逮捕された夫の保釈金がなんと180万円？予想外の金額に愕然【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
産後5カ月で夫が大麻所持で逮捕されるという衝撃の実体験を描いた、Reinaさんの漫画『出産から5ヶ月で夫が居なくなりました』。今回は、夫の保釈に向けた手続きや、家族からの猛反対を描いたエピソードを紹介するとともに、作者に当時の心境を聞いた。
主人公のレイナは職場の支配人に「ヤマトを保釈してもらう方向で進める」と伝え、新居が見つかるまで寮に留まる許可を得る。周囲の温かい支援に心から感謝するレイナだったが、身内の反応は冷ややかだった。
家族から見放されても夫婦の問題だと腹をくくり、レイナは弁護士事務所へ向かう。そこで告げられたのは、大麻の常習性や所持量の多さから、保釈金が180万円も必要だという厳しい現実だった。Reinaさんは「全く無知の状態だったので、想像以上の金額に保釈は無理かもしれないと絶望した」と当時の心境を振り返る。
頭が真っ白になるレイナに対し、弁護士は「日本保釈支援協会」という団体への申し込みを勧める。審査に通らない可能性もあるなか、一縷の望みを託して申請書に記入した。
さらに追い打ちをかけるように、同じ家から大麻が見つかったため、レイナ自身にも共同所持の疑いがかかっていると告げられる。「近いうちに事情聴取があると思ってください」という言葉に不安は募るばかりだ。
事務所からの帰宅途中、不動産会社から「今すぐに案内できる物件はない」と連絡が入る。住む家すら見つからない絶望感から、レイナは泣きながら車を運転して帰宅するのだった。果たして夫は無事に保釈されるのか。Reinaさんは本作のほかにも、『0日婚』や『出産レポ』などのエッセイ漫画を手がけている。興味のある人はぜひ一度チェックしてほしい。
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