トレーラーの荷台部分が住宅に突っ込むけが人なしけさ、群馬県みどり市で、トレーラーの荷台部分が住宅に突っ込みました。けが人はいませんでした。【写真を見る】「空が見えちゃった」住宅にトレーラーの荷台が突っ込むけが人なし群馬・みどり市きょう午前6時50分ごろ、みどり市・大間々町で「トレーラーの台車部分が民家に衝突した」とトレーラーの男性運転手から110番通報がありました。警察によりますと、県道を走ってい