京都府南丹市で3月23日から行方が分からなくなっている、小学6年の男子児童（11）。 児童が通っていた南丹市立園部小学校では、6日夜に保護者説明会が開かれます。 ■ランリュック以外、有力な手がかりなし… 警察などによると、南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）は、3月23日午前8時ごろ、父親が車で学校のそばまで送り届けたのを最後に、行方が分からなくなっています。 この日、学校では卒業式が実施されましたが、