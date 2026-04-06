4月6日、名古屋市内の259のすべての市立小学校で入学式が行われ、このうち東区の東桜小学校では、73人の新入生が式に臨みました。 【写真を見る】“令和生まれ”も新1年生に 名古屋の市立小学校で入学式 ｢給食モリモリ食べたい｣｢友だちをいっぱい作りたい｣ 式では、加賀幸一校長が「自慢の芝生の運動場でみんなと仲良く元気に遊んでください」と歓迎の言葉を送りました。 名古屋市では約1万6000人が小学校生活をスタート