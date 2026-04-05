大阪維新の会の大阪市議団が開いた「大阪都構想」に関する市民との対話集会＝5日午後、大阪市城東区政治団体・大阪維新の会の大阪市議団が5日、看板政策「大阪都構想」に関する市民との対話集会を開いた。5月7日にかけて、市内全24区で実施する。市議団は市民の意見を判断材料とする考えだが、市民からは「なぜまた都構想をやるのか」「何のための集会なのか」などと厳しい意見が出た。城東区内で開いたこの日の集会には、市民