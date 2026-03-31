【2026年4月の運勢】おひつじ座（牡羊座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年4月のおひつじ座（牡羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おひつじ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
軽やかに進む
・全体運
運気は上々。でも、令和の「ま、いっか」病にかかっております。やればできるけれど、やらない。今でいいのに先延ばしにしてしまうでしょう。スピードを緩めるなら丁寧な暮らしを実践すれば充実するのに、それは面倒で気乗りがせず、簡単＆省略ライフをダラダラ送ってしまいそう。
この“本気にならないほうがラク”刷り込みは、もう手放さないと！ せっかく、おひつじ座さんの時代が来ているのに、ラッキーの上澄みだけ受け取って、中身はスカスカなんてもったいない。自分に火をつけましょう。やるときはやる、やらないときは何もしない。メリハリをつけて。全力疾走、真剣勝負で、目の前の課題に取り組みましょう。夢と理想を追いかけるのです。
・社交運
人との交流の中に幸運のヒントが隠れています。誰かの何気ない一言から連想が広がって、空前のヒットを飛ばしたり、今のあなたに役立つ情報をもらったりしそう。進んで輪の中に入って、いろいろおしゃべりを楽しんで。また、聞くこともなしに聞こえてくる会話も役立ちそう。いつもよりも聞き耳を立ててもいいかも。盗み聞きはやり過ぎですよ。オフは、自然の中へ。バスケットを持ってピクニックに行く憧れを現実に変えるのもオススメ。
・恋愛運
恋は、ラッキーハプニングが起こりそう。勘違いや取り違えがきっかけで知り合った人と急接近するかも？ 好きな人には、行き当たりばったりデートがウケそう。口実で誘い出して。カップルはＷデートでマンネリを脱出。
ラッキーポイント……オレンジ、総柄プリント、大きめのアクセサリー、広い公園
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）引力に逆らって
軽やかに進む
・全体運
運気は上々。でも、令和の「ま、いっか」病にかかっております。やればできるけれど、やらない。今でいいのに先延ばしにしてしまうでしょう。スピードを緩めるなら丁寧な暮らしを実践すれば充実するのに、それは面倒で気乗りがせず、簡単＆省略ライフをダラダラ送ってしまいそう。
・社交運
人との交流の中に幸運のヒントが隠れています。誰かの何気ない一言から連想が広がって、空前のヒットを飛ばしたり、今のあなたに役立つ情報をもらったりしそう。進んで輪の中に入って、いろいろおしゃべりを楽しんで。また、聞くこともなしに聞こえてくる会話も役立ちそう。いつもよりも聞き耳を立ててもいいかも。盗み聞きはやり過ぎですよ。オフは、自然の中へ。バスケットを持ってピクニックに行く憧れを現実に変えるのもオススメ。
・恋愛運
恋は、ラッキーハプニングが起こりそう。勘違いや取り違えがきっかけで知り合った人と急接近するかも？ 好きな人には、行き当たりばったりデートがウケそう。口実で誘い出して。カップルはＷデートでマンネリを脱出。
ラッキーポイント……オレンジ、総柄プリント、大きめのアクセサリー、広い公園
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)