介護職のやりがいと現実のギャップ　約４割が職場に不満　定着のカギは評価と組織運営

介護業界に関心を持つ理由として「社会に貢献できる仕事だから」が最多となる一方で、現場では働き続けることへの課題が浮き彫りとなった。株式会社エス・エム・エスが運営する求人サイト「ウェルミージョブ」による調査（２０２６年１月２８日〜２月１日、全国の介護従事者５７０人対象）で、理想と実態の間にあるギャップが明らかになっている。

調査によると、介護業界に興味を持ったきっかけの１位は「人や社会の役に立つ仕事だと思ったから」（１９．５％）。続いて「やりがいを感じた」（１７．７％）など、前向きな動機が上位を占めた。一方で、現在の職場に「不満」と「やや不満」を合わせた割合は４４．９％に達し、満足層を上回る結果となった。

特に注目されるのは、職場満足度と勤続意欲の強い相関だ。勤務先に「満足」と答えた人の９割以上が継続意向を示したのに対し、「不満」とする層の約９割は勤続意欲が低いと回答。人材定着において、職場環境の影響が極めて大きいことが示された。

満足度の内訳を見ると、「利用者との関係」（７８．５％）や「同僚との関係」（７４．０％）など、人間関係に関する項目は高評価だった。一方、「企業・施設の方針」「評価制度」「管理職のマネジメント」など組織運営に関わる項目は満足度が低く、改善余地の大きい領域とされる。

また、入職時のサポートについては約６割が一定の満足を示したものの、「不十分」「ほぼなかった」とする回答も４割近くに上った。具体的には「マニュアル整備」や「上司のフォロー」が有効とされる一方、「特にない」が最多となるなど、現場による差も見受けられる。

高齢化の進展に伴い、介護人材の確保は喫緊の課題だ。今回の結果からは、待遇面だけでなく、評価の納得感や組織の透明性といった働きやすさの質が定着の鍵を握ることが浮かび上がる。現場の声を踏まえた制度設計が、今後の業界全体の持続性を左右しそうだ。