

小林親弘、潘めぐみが登壇したステージ

小林親弘、潘めぐみが『AnimeJapan 2026』会期中の28日、Netflixスペシャルステージに登場。Netflixシリーズとしてアニメ化が決まった『だんでらいおん』（4月世界独占配信）についてトークを行った。この日は新たなキャストとして、宮野真守、杉田智和、阪口大助、釘宮理恵らの出演が発表された。

丹波鉄男役の小林親弘と黒鉄美咲役の潘めぐみ。今回追加キャストとして発表されたのは杉田智和、阪口大助、釘宮理恵。この３人は、アニメ「銀魂」のメインキャラクターである坂田銀時、志村新八、神楽という＜万事屋＞メンバーの声優を務め、まさに「銀魂」の屋台骨ともいえる存在。本作では、原作にも登場するきく組班長（覆面男）（CV：杉田智和）、そしてオリジナルキャラクターであるレイモンド本田（博士）（CV：阪口大助）と麻子（黒鉄美咲の母）（CV：釘宮理恵）として物語に華を添える。

また、宮野真守が演じる京河正樹は、丹波と黒鉄が所属するたんぽぽ組と深い関わりを持つキャラクターだ。果たして彼が2 人の元へやって来た理由とは…？そして、丹波や黒鉄とは一体どのような掛け合いを見せるのか。

加えて、京河大吾郎役に井上和彦、京河雄一役に小野賢章、京河進次役に小野友樹、フリー磯部役に三木眞一郎、縞豚の男役に立木文彦、内藤為助役に千葉進歩、犬山役に日野聡、正樹の母役に井上喜久子、猪俣役にくじらと豪華な声優陣も発表となった。