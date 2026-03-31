大会に出場しなかった松山英樹はポイント獲得なし（撮影：GettyImages）

写真拡大

米国男子ツアー「テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。

〈写真〉松山英樹を高精度AI分析

優勝したゲーリー・ウッドランド（米国）が500ptを獲得。通算560.9ptで119位から25位に浮上した。60位で終えた金谷拓実は4.6ptを加算。平田憲聖は予選落ちに終わった。ジェイコブ・ブリッジマン（米国）、キャメロン・ヤング（米国）、マシュー・フィッツパトリック（イングランド）のトップ3に変動なし。スコッティ・シェフラー（米国）は7位につけている。松山英樹は通算649.964ptで16位変わらず。21位久常涼（通算578.606pt）、109位金谷拓実、132位平田憲聖、181位中島啓太と続いている。「ウィンダム選手権」終了時点の上位70人がプレーオフシリーズに進出。また上位100人には来季シード権が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

最新！　米男子ポイントランキング
最新！　米男子賞金ランキング
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは　素顔を見せない“哲学”
真っ白ヘッドに鉛ベッタリ　石川遼の2026年最新クラブセッティング
石川遼参戦　米下部コーン・フェリーツアーのポイントランキング