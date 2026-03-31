松山英樹は16位変わらず ウッドランドが25位浮上【FedExCupランキング】
米国男子ツアー「テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。
〈写真〉松山英樹を高精度AI分析
優勝したゲーリー・ウッドランド（米国）が500ptを獲得。通算560.9ptで119位から25位に浮上した。60位で終えた金谷拓実は4.6ptを加算。平田憲聖は予選落ちに終わった。ジェイコブ・ブリッジマン（米国）、キャメロン・ヤング（米国）、マシュー・フィッツパトリック（イングランド）のトップ3に変動なし。スコッティ・シェフラー（米国）は7位につけている。松山英樹は通算649.964ptで16位変わらず。21位久常涼（通算578.606pt）、109位金谷拓実、132位平田憲聖、181位中島啓太と続いている。「ウィンダム選手権」終了時点の上位70人がプレーオフシリーズに進出。また上位100人には来季シード権が与えられる。
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