藤井サチ、第1子妊娠を発表「出産は今秋頃を予定」ふっくらお腹も披露
【モデルプレス＝2026/03/30】モデルの藤井サチ（29）が3月30日、自身のInstagramを通じて第1子妊娠を発表した。
【写真】新婚の上智卒モデル、ふっくらお腹際立つ妊娠報告ショット
藤井は、ふっくらとしたお腹が際立つ白いワンピース姿を添え、第1子を報告。直筆の署名とともに「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。いつか母になりたいと思っていた私にとって本当に嬉しく、かけがえのない奇跡に、夫婦共に深い喜びと感謝を感じております」と喜びをつづった。
「出産は今秋頃を予定しております」と明かし「引き続き身体を大切にしながら、 大好きなお仕事にも励んで参ります」とコメント。「まだ不安なこともありますが、 無事に生まれてきてくれることを願いながら、穏やかな日々を大切に過ごしていきたいと思っております。温かく見守っていただけますと幸いです」と結んでいる。
藤井は、1997年3月6日生まれ、東京都出身。日本とアメリカのミックスで、2011年にスカウトされ芸能界入り。雑誌「Seventeen」（集英社／2012年〜2017年）、「ViVi」（講談社／2017年〜2024年）の専属モデルを務め、ティーンからの支持を集める。2019年3月には、モデル業と両立し入学した上智大学を卒業。また、父親はルイ・ヴィトンジャパンの元社長の藤井清孝さんで、過去には“16LLDDKK”の自宅を公開するなど、異次元なセレブぶりが話題を呼んだ。プライベートでは2025年7月10日に結婚を発表している。（modelpress編集部）
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◆藤井サチ、第1子妊娠
藤井は、ふっくらとしたお腹が際立つ白いワンピース姿を添え、第1子を報告。直筆の署名とともに「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。いつか母になりたいと思っていた私にとって本当に嬉しく、かけがえのない奇跡に、夫婦共に深い喜びと感謝を感じております」と喜びをつづった。
◆藤井サチプロフィール
藤井は、1997年3月6日生まれ、東京都出身。日本とアメリカのミックスで、2011年にスカウトされ芸能界入り。雑誌「Seventeen」（集英社／2012年〜2017年）、「ViVi」（講談社／2017年〜2024年）の専属モデルを務め、ティーンからの支持を集める。2019年3月には、モデル業と両立し入学した上智大学を卒業。また、父親はルイ・ヴィトンジャパンの元社長の藤井清孝さんで、過去には“16LLDDKK”の自宅を公開するなど、異次元なセレブぶりが話題を呼んだ。プライベートでは2025年7月10日に結婚を発表している。（modelpress編集部）
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