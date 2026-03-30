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ひらい先生のらくらくLINE教室が「【消してしまった...】LINEのトーク履歴を復元する方法（Android）」を公開した。本動画では、Android版LINEにおいて、誤って削除してしまったトーク履歴を復元する手順と、そのために不可欠なバックアップ設定について解説している。



動画の冒頭、ひらい先生（平井友裕）は今回の対象がAndroid端末の利用者限定であり、iPhoneは対象外であると注意を促した。その上で、トーク履歴を復元するためには「まず事前にトーク履歴のバックアップが完了している」ことが絶対条件であると説明。バックアップがない状態で消えてしまったデータは取り戻せないため、事前の準備が鍵となる。



具体的な手順として、LINEアプリのホーム画面右上にある歯車マーク（設定）から「トークのバックアップ」を選択する方法を紹介。「今すぐバックアップ」をタップすれば手動で保存できるが、毎回行うのは手間がかかる。そこでひらい先生は「バックアップはですね、実は自動で行うことができるんですよ」と、効率的な設定方法を提案した。「バックアップ頻度」をタップし、自動バックアップをオンにした上で「1週間に1回」などを選択しておけば、意識せずとも定期的に履歴が保存されるという。



万が一トークが消えてしまった際の復元方法も非常にシンプルだ。先ほどと同じ「トークのバックアップ」画面を開き、下部にある「復元する」ボタンをタップする。これにより、前回バックアップした時点のトーク履歴が反映され、過去のやり取りが復活する仕組みとなっている。この設定を適切に行っておくことで、大切なメッセージを失うリスクを最小限に抑え、安心してLINEを利用できる環境が整うだろう。