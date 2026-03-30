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3月30日（月）の「なるみ・岡村の過ぎるTV」で、「春の明日のパンウォーズ」が開幕！

これまで関西でパンといえば、神戸と京都が二大巨頭として有名だったが、最近は大阪でもパン屋さんが急増。しかも専門家によると、昨年の大阪・関西万博の影響もあり、大阪には華やかな映えるパンや酒のアテになる大人向けのパンなど、トレンドを追いかけるお店が多いという。さらに、大阪人がよく口にするのが「明日のパン」という言葉。実は、翌朝食べるパンのことを気にするこの言葉を使うのは、関西人だけ。

そこで今回は、大阪のおいしいグルメを知り尽くす吉本新喜劇座員の中でもパン通の“パンタジスタ座員”が登場！ 新喜劇座長の酒井藍と、座員でありながらライターもしている情報通の吉岡友見、そして妻がパン屋さんをしているカバの３人が、なるみと岡村隆史に明日の朝、食べたいパンを見つけてもらうべくプレゼンバトルを繰り広げる！

各テーマの勝者には「パンタジスタポイント」を与える。

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まずは、「進化系総菜パン」で対決。酒井は、いつも行列が絶えない高槻市の人気店から。エビチリを使ったサンドなど、もはやおかずのような個性あふれる総菜パンが並ぶ中から、「食べないと人生損してます」という進化系卵サンドをおすすめする。続いて吉岡は、パン激戦区・本町エリアでもランキング１位のお店からイチ押しをプレゼン。なんとメインの食材はねぎで、岡村も「これはタン塩でないと！」と驚くが、吉岡は「芸術作品なんですよ」と熱弁し…。最後はカバが、昨年オープンした商業施設の人気ベーカリーを紹介。100種類以上もの品揃えの中から、ある中華料理を挟んだサンドをピックアップする。

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続いてのテーマは「クロワッサン」。見た目も食感も進化した、「トレンド過ぎるクロワッサン」のお店をパンタジスタが厳選する。

カバは、昨年関西に初進出したパン屋さんをイチ押し。まさかの具材が入った、もちもち食感の新発想クロワッサンとは…？ 一方で、酒井が上本町にあるクロワッサン専門店を挙げると、カバと吉岡も「ここかー！」と納得の様子。一番人気という北海道産生クリームがぎっしり入ったクロワッサンの映像が流れると、一同から歓声が上がる！吉岡は大阪府狭山市にある隠れた名店を紹介し、今話題沸騰中のクロワッサンを披露する。

スタジオには各店から全14種類のクロワッサンが登場。トングを持つなるみと岡村に、パンタジスタたちが猛アピールする！

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最後のテーマは、「家族のためのパン」。明日のパンは、家族みんなで食べるもの。そこで、なるみと岡村にも家族のことを想像しながらジャッジしてもらう。

酒井が選んだのは、子どもが好きなチョコが外にも中にもぎっしりと詰まったパン。真っ黒の断面を見た一同はあまりの魅力に思わず絶叫！？ また、トレンドを先取りした「生ベーグル」で挑む吉岡は、“もちむぎゅ”のやわらかい新食感が子どもも食べやすいと力説する。カバが披露したのは、家族で食べてほしいボリューミーな揚げパン。10種類ほどある具材の中からカバがチョイスした味に、なるみは「最強のを持ってきたな！」とうなる！

大接戦となった「春の明日のパンウォーズ」。パンタジスタポイントを最も多く獲得し、激戦を制したのは！？

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なるみ・岡村隆史MCの「なるみ・岡村の過ぎるTV」（ABCテレビ）は毎週月曜よる11時17分放送。30日（月）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。