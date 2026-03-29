開催：2026.3.29

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 6 - 2 [ロイヤルズ]

MLBの試合が29日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとロイヤルズが対戦した。

ブレーブスの先発投手はレイナルド・ロペス、対するロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカで試合は開始した。

7回表、4番 サルバドール・ペレス 初球を打って左中間スタンドへのホームランでロイヤルズ得点 ATL 0-1 KC

8回表、3番 ビンセント・パスクアンティノ 3球目を打ってファーストゴロ しかしファーストがエラー 3塁ランナーは本塁へでロイヤルズ得点 ATL 0-2 KC

9回裏、5番 マイク・ヤストレムスキー 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 1-2 KC、7番 マイケル・ハリス 初球を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 2-2 KC、8番 ドミニク・スミス 6球目を打って右中間スタンドへの満塁ホームランでブレーブス得点 ATL 6-2 KC

試合は6対2でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのオスバルド・ビドで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はロイヤルズのカルロス・エステベスで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-29 10:58:15 更新