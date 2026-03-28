元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（36）とユーチューバー・てんちむこと橋本甜歌（32）が28日、双方のインスタグラムを更新。結婚したことを電撃発表した。

三崎氏のインスタグラムに直筆署名入りの連名の文書が掲載され、「いつも応援してくれている皆様へ 私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と発表した。

友人関係として知られる2人だけに「これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました。決して順風満帆な人生ではありませんでしたが、一生涯の運命の相手と寄り添い合い、新たな人生をスタートすることになりました」と経緯を説明した。

そして「このようなご報告ができるのも、ここまで応援してくれた皆様や関係者の方々のお陰です。心よりお礼を申し上げます」と感謝を記し、「まだまだ未熟な二人ではございますが、これからは家族として手を取り合って温かい家庭を築いていきたいと思います。どうか温かく見守っていただければ幸いです。今後ともよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

さらに、てんちむは自身のインスタグラムに、「結婚しました」と投稿し、左手薬指に大きなダイヤモンドが輝く指輪をはめた写真をアップした。

三崎氏は1989年3月29日生まれ、北海道出身。高校卒業後に起業し、手がけた青汁商品が大ヒット。年商131億円を達成した手腕と端正なルックスで、「青汁王子」の異名で知られるようになった。しかし、19年3月に法人税法違反などの疑いで逮捕。懲役2年、執行猶予4年の判決が下っていた。現在は三崎未来ホールディングス株式会社の代表取締役として、不動産事業などを展開している。

てんちむは、1993年11月19日生まれ。日本人の父と中国人の母との間に中国・北京で誕生し、日本・栃木県で育った。子役としてNHK教育「天才てれびくんMAX」や雑誌「ピチレモン」の専属モデルを務め、2016年に公式YouTubeを開設。ユーチューバー、インフルエンサーとして活動を続けている。2024年4月には第1子出産を発表し、シングルマザーとして子育てしていることを明かしていた。