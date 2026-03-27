フジテレビ宮司愛海アナウンサー（34）が27日、同局系「Live News イット！」（月〜金曜午後3時45分）に生出演。番組卒業後、海外の大学院に留学すると生放送内で発表した。

番組の最後、宮司アナは「3年半、本当にありがとうございました。この3年半は真っすぐ社会と向き合って、やりがいを感じ続けた濃密な3年半であった一方で、自分の力不足を感じ続けた月日でもありました」と切り出した。

続けて「そんな中、いつしか、もっと国際的な視点でもっと報道と向き合ってみたいと思うようになりました。今年の秋からは海外の大学院に留学して勉強することを決意しました」と明かした。

続けて「その中でフジテレビを含め、マスメディアがよりよくなれるよう、その一助を担えるような、前向きな気持ちで選択したこの決断です。この留学の中では、どういうことを伝えれば社会のためになるのか、そのためにはどんな枠組みが必要なのか、勉強したいと思います。本当に3年半ありがとうございました」と頭を下げた。

宮司アナは22年4月から同番組を担当。ともにMCとしてコンビを組んだ元NHKの青井実とは今放送で卒業。3月30日から榎並大二郎アナ、山崎夕貴アナがMCに就任する。

◆宮司愛海（みやじ・まなみ）1991年（平3）7月29日、福岡市生まれ。早大文化構想学部卒業後、15年フジテレビ入社。趣味は1人カラオケ、落語。特技は人の顔を覚えること。資格は漢検2級。158センチ。血液型O。24年10月に結婚発表。