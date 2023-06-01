NY株式26日（NY時間14:11）（日本時間03:11）
ダウ平均　　　46002.73（-426.76　-0.92%）
ナスダック　　　21482.97（-446.86　-2.04%）
CME日経平均先物　52355（大証終比：-865　-1.65%）

欧州株式26日終値
英FT100　 9972.17（-134.67　-1.33%）
独DAX　 22612.97（-344.11　-1.50%）
仏CAC40　 7769.31（-77.24　-0.98%）

米国債利回り
2年債　 　3.976（+0.090）
10年債　 　4.416（+0.083）
30年債　 　4.948（+0.047）
期待インフレ率　 　2.350（+0.038）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.074（+0.116）
英　国　　4.974（+0.135）
カナダ　　3.567（+0.081）
豪　州　　5.011（+0.055）
日　本　　2.273（+0.021）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.75（+4.43　+4.90%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4413.30（-172.20　-3.76%）

ビットコイン（ドル）
68345.94（-2636.85　-3.71%）
（円建・参考値）
1091万8264円（-421237　-3.71%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ