ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４２６ドル安 ナスダックは２．０％の大幅安
NY株式26日（NY時間14:11）（日本時間03:11）
ダウ平均 46002.73（-426.76 -0.92%）
ナスダック 21482.97（-446.86 -2.04%）
CME日経平均先物 52355（大証終比：-865 -1.65%）
欧州株式26日終値
英FT100 9972.17（-134.67 -1.33%）
独DAX 22612.97（-344.11 -1.50%）
仏CAC40 7769.31（-77.24 -0.98%）
米国債利回り
2年債 3.976（+0.090）
10年債 4.416（+0.083）
30年債 4.948（+0.047）
期待インフレ率 2.350（+0.038）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.074（+0.116）
英 国 4.974（+0.135）
カナダ 3.567（+0.081）
豪 州 5.011（+0.055）
日 本 2.273（+0.021）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.75（+4.43 +4.90%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4413.30（-172.20 -3.76%）
ビットコイン（ドル）
68345.94（-2636.85 -3.71%）
（円建・参考値）
1091万8264円（-421237 -3.71%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46002.73（-426.76 -0.92%）
ナスダック 21482.97（-446.86 -2.04%）
CME日経平均先物 52355（大証終比：-865 -1.65%）
欧州株式26日終値
英FT100 9972.17（-134.67 -1.33%）
独DAX 22612.97（-344.11 -1.50%）
仏CAC40 7769.31（-77.24 -0.98%）
米国債利回り
2年債 3.976（+0.090）
10年債 4.416（+0.083）
30年債 4.948（+0.047）
期待インフレ率 2.350（+0.038）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.074（+0.116）
英 国 4.974（+0.135）
カナダ 3.567（+0.081）
豪 州 5.011（+0.055）
日 本 2.273（+0.021）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝94.75（+4.43 +4.90%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4413.30（-172.20 -3.76%）
ビットコイン（ドル）
68345.94（-2636.85 -3.71%）
（円建・参考値）
1091万8264円（-421237 -3.71%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ