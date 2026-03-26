老後のために「個人年金保険」に加入していますが、受け取るときに思ったより税金がかかると聞きました。年金を一括で受け取るのと分割で受け取るのでは、どれくらい差が出るのでしょうか？

個人年金保険を受け取るときの税金とは？

個人年金保険に加入すると、契約時に定めたタイミングで年金を受け取れます。ただ「年金」として少しずつ分割で受け取っていくだけでなく、「一時金」として一括で全額受け取ることも可能です。

個人年金保険の契約者（保険料を負担した人）と受取人が同じ場合、受け取る際にかかるのは所得税と住民税です。ポイントは、年金形式（分割）で受け取ると「雑所得」、確定年金を一括で受け取ると「一時所得」として計算する点です。

なお、確定年金とは、被保険者（保険を掛けられている人）の生死にかかわらず、あらかじめ決めた期間は必ず受け取れるタイプの年金です。

個人年金保険のなかには、確定年金ではなく、保証期間付終身年金（一定期間の間は被保険者の生死に関係なく受け取れて、その後は生きている場合のみ、生涯にわたって受け取れる）といったものもあります。

確定年金以外の場合は、年金として受け取る場合だけでなく、一括で受け取る場合も「雑所得」として計算します。雑所得なのか一時所得なのか、それによって税金の計算方法が違うため、納税額も変わってきます。



分割と一括、税額はどれくらい違う？

分割（雑所得）と一括（一時所得）、計算方法は以下のとおりです。



・雑所得の計算方法

雑所得＝総収入金額－必要経費

・一時所得の計算方法

一時所得＝総収入金額－収入を得るために支出した金額－特別控除額（最高50万円）

上記で計算した金額の2分の1を、他の所得として合算して計算



これだけでは少しイメージしにくいと思われますので、具体例をチェックしてみましょう。なお実際には、所得税には復興特別所得税も加わりますが、ここでは分かりやすさを優先して概算しています。



【ざっくりシミュレーション】 ・契約者＝受取人

・払い込んだ保険料の合計：500万円

・受け取る個人年金の合計：600万円

まず、確定年金として10年間にわたって分割で受け取っていく場合は、次のとおりです。



・毎年の受取額：600万円÷10年間＝60万円

・そのうち、必要経費（保険料）分：50万円

・60万円－50万円＝10万円



この場合、10万円が毎年「雑所得」として課税されます。税率は年収や家族構成などによって異なりますが、仮に所得税10％・住民税10％（合計20％）とすると、10万円×20％＝2万円ほど納税額が増える計算で、2万円×10年間＝20万円となります。対して、一括で受け取る場合は次のように計算します。



・600万円－500万円＝100万円

・一時所得：100万円－50万円（特別控除）＝50万円

・課税対象：50万円×2分の1＝25万円



こちらも所得税10％・住民税10％（合計20％）とすると、税額は25万円×20％＝5万円となる計算です。

上記の例では、一括で受け取るほうがお得になりやすいでしょう。特別控除や2分の1課税は、一時所得ならではのメリットです。ただし、誰でも常に「一括がお得」とはかぎらないので注意が必要です。



まとめ

個人年金保険は、受け取り方次第で税額が変わってきます。今回のシミュレーションでは、「一括がお得」となりました。

しかし、利益（＝受取額－保険料）が大きい場合や退職金を受け取る時期と重なった場合など、所得が大幅に上がるようなケースでは、所得税の税率や社会保険料なども上がり、負担が大きくなる可能性もあります。

不安な場合は税務署や保険会社などに問い合わせて、自分の場合はどうなるのかをあらかじめ確認しておくと安心です。



出典

国税庁 No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金

国税庁 No.1500 雑所得

国税庁 No.1490 一時所得

執筆者 : 馬場愛梨

ばばえりＦＰ事務所 代表