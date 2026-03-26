peco「眉毛切りみたいな」小さなハサミで5cmセルフカット「自分で切ったとは思えないクオリティ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/26】タレントのpecoが3月25日、自身のInstagramを更新。セルフカットしたヘアスタイルを公開した。
【写真】30歳ママタレ「80年代の図書館にいる子」テーマのセルフカットヘア
pecoは「毛先が痛みすぎてスッカスカなっちゃってたから、おうちで5cmくらい切ったらしっかり重くなっていいかんじ」と記し、ソロショットを投稿。「（ちなみに髪の毛のハサミなんてないから眉毛切りみたいなちっちゃいハサミで笑）そして今日いつもより大きくカーリーヘア作ってもらって、テーマは “80年代の図書館にいる子” なかんじ」とつづり、髪全体にしっかりとカールをつけたボリューム感のある仕上がりのヘアスタイルを披露している。
この投稿は「重めで可愛い」「すごく似合ってる」「自分で切ったとは思えないクオリティ」「上手すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ「80年代の図書館にいる子」テーマのセルフカットヘア
◆peco、セルフカットしたヘアスタイル披露
pecoは「毛先が痛みすぎてスッカスカなっちゃってたから、おうちで5cmくらい切ったらしっかり重くなっていいかんじ」と記し、ソロショットを投稿。「（ちなみに髪の毛のハサミなんてないから眉毛切りみたいなちっちゃいハサミで笑）そして今日いつもより大きくカーリーヘア作ってもらって、テーマは “80年代の図書館にいる子” なかんじ」とつづり、髪全体にしっかりとカールをつけたボリューム感のある仕上がりのヘアスタイルを披露している。
◆pecoの投稿に「自分で切ったとは思えないクオリティ」と反響
この投稿は「重めで可愛い」「すごく似合ってる」「自分で切ったとは思えないクオリティ」「上手すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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