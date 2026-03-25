Photo:カタオカ キヨシ

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

暗がりで人を感知して自動的に点灯する人感センサーは、一定の時間が経つと消灯する便利なアイテムです。

しかし、センサーが反応する距離や点灯時間、ライトのサイズなど、さまざまな種類があるので、どれを選んだらいいか迷ってしまいますよね。

そこで今回は、上下、左右とも照明の角度を自由に調節でき、狙った場所をしっかり照らし出す、人感センサー付きライトをご紹介します。

エルパ(ELPA) LEDセンサー付ライト (白色/電池式/防雨) 人感センサー/マグネット/ネジ止め可能/モード切替 (PM-L751W) 1,527円 Amazonで購入する PR PR 1,630円 楽天で購入する PR PR

乾電池式でコンセントのない場所でも簡単に設置できる、エルパの「LEDナイトライト PM-L751W」

ELPA（エルパ）の「LEDナイトライト PM-L751W」は周囲が暗い状態で、人が近づくと自動的に発光する人感センサー付きライトです。

センサーモードと常時点灯モードに点灯切替えが可能で、センサーモード時は人を感知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。センサーの検知範囲は、センサーから約100°の角度で約3mの距離の範囲で検知し点灯します。

「LEDナイトライト PM-L751W」は乾電池式なので、コンセントのない場所でも設置できます。

取り付け方法は、取付プレートを壁面などにネジで固定する方法と両面テープで貼り付ける方法、スチールにマグネットで取り付ける方法と3種類あるので、場所や状況によって選ぶことが可能。筆者は廊下のドア横に設置したかったので、取付プレートを柱にネジで固定しました。

本体を上から下にスライドさせ、取付プレートに固定させたら、設置完了。ものの5分ほどで簡単に設置できました。

暗くなったので、人感センサーが人を感知して点灯。予想以上に明るく、足元がしっかり見えるので、夜中にトイレに起きたときも安心です。

照明色は、昼白色と電球色の二色切り替えができるので、お好みで選ぶことが可能。IPX4防沫形の防雨使用で軒下などの屋外にも設置でき、防犯にもピッタリの「LEDナイトライト PM-L751W」は、2,000円以下で買えるので、かなりの高コスパのアイテムですよ！

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Photo: カタオカ キヨシ

Image/Source: Amazon.co.jp

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