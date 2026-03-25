鶏と煮干しの透明スープが香りよい　麺とスープの相性が抜群の大人気醤油ラーメン

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・荏原中延のラーメン店『中華そば多賀野』です。

手鍋式の金字塔、カツオと煮干しの香りにうっとり

丸鶏やゲンコツでとったスープに煮干しのダシを合わせ、最後に手鍋の中で追い煮干し＆追いガツオをし、仕上げる。香りよくブ厚いこの味わいこそ、手鍋式の原点とも呼べる『多賀野』の真骨頂だ。パツンと歯切れの良い布海苔を練り込んだ麺とも相性抜群。整理券制なので、特に土日は早めの訪問を！

中華そば950円

『中華そば多賀野』中華そば 950円

荏原中延『中華そば多賀野』

［店名］『中華そば多賀野』

［住所］東京都品川区中延2-15-10

［電話］03-3787-2100

［営業時間］11時半〜14時半（整理券制、並び次第で終了）

［休日］水

［交通］東急池上線荏原中延駅から徒歩2分

撮影／鵜澤昭彦、取材／編集部

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】カツオと煮干しの香りについうっとり！ 鶏や豚の風味も感じる絶品スープに海藻を練りこんだ麺がよく合う（2枚）