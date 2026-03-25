鶏と煮干しの透明スープが香りよい 麺とスープの相性が抜群の大人気醤油ラーメン
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・荏原中延のラーメン店『中華そば多賀野』です。
手鍋式の金字塔、カツオと煮干しの香りにうっとり
丸鶏やゲンコツでとったスープに煮干しのダシを合わせ、最後に手鍋の中で追い煮干し＆追いガツオをし、仕上げる。香りよくブ厚いこの味わいこそ、手鍋式の原点とも呼べる『多賀野』の真骨頂だ。パツンと歯切れの良い布海苔を練り込んだ麺とも相性抜群。整理券制なので、特に土日は早めの訪問を！
中華そば950円
『中華そば多賀野』中華そば 950円
荏原中延『中華そば多賀野』
［店名］『中華そば多賀野』
［住所］東京都品川区中延2-15-10
［電話］03-3787-2100
［営業時間］11時半〜14時半（整理券制、並び次第で終了）
［休日］水
［交通］東急池上線荏原中延駅から徒歩2分
撮影／鵜澤昭彦、取材／編集部
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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。