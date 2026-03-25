山田涼介、好きな香りはファンと共有したい 春の芽吹きを思わせるさわやかな装いで登場
Hey! Say! JUMPの山田涼介（32）が25日、都内で行われた英国発フレグランスライフスタイルブランド「JO MALONE LONDON（ジョーマローンロンドン）」のポップアップイベント『English Pear Festival（イングリッシュペアーフェスティバル）』のフォトコールに出席した。
【動画】山田涼介、「プレゼントを渡したい人は？」の質問に神回答 ファンへの愛溢れるコメントも
ポップアップの世界観を表現した英国の春を感じる果樹園をイメージしたフォトスポットに登場した山田は、モスグリーンのジャケットにデニムを合わせ、春の芽吹きを思わせるさわやかな装い。一足先にポップアップを体験したといい、「入った瞬間からこの時期にぴったりな香りがした」とにっこり。おすすめの展示は「なんと言ってもゲーマーなので、ジョーマローンロンドンさんのゲームがけっこうありますので、楽しんでいただけると思います」と伝えた。
今回のコレクションで登場する香水から、「仕事行く前に、一日のスタートとしてつけてからフレッシュな香りを身にまとって仕事に行きたい」と「イングリッシュペアー＆スイートピー」をセレクトした山田。この香水を贈りたい人を聞かれると、「ライブとかで身にまとって、ファンのみなさんに香りを届けたい」とし、「ファンの皆さんに一つひとつプレゼントしてたら貯金がもたないかもしれないので」と苦笑いしていた。
本ポップアップイベントは、あす26日〜28日に東京・ヨドバシJ6ビルディングにて開催。ジョーマローンロンドンを象徴する素材“ペアー＝洋梨”を主役にした「イングリッシュペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が広がり、世界観を体験できる。
フォトコールにはほかに、上野樹里、松本まりか、鈴木愛理、鈴鹿央士、山下美月、萩原利久、岩瀬洋志が参加した。
【動画】山田涼介、「プレゼントを渡したい人は？」の質問に神回答 ファンへの愛溢れるコメントも
ポップアップの世界観を表現した英国の春を感じる果樹園をイメージしたフォトスポットに登場した山田は、モスグリーンのジャケットにデニムを合わせ、春の芽吹きを思わせるさわやかな装い。一足先にポップアップを体験したといい、「入った瞬間からこの時期にぴったりな香りがした」とにっこり。おすすめの展示は「なんと言ってもゲーマーなので、ジョーマローンロンドンさんのゲームがけっこうありますので、楽しんでいただけると思います」と伝えた。
本ポップアップイベントは、あす26日〜28日に東京・ヨドバシJ6ビルディングにて開催。ジョーマローンロンドンを象徴する素材“ペアー＝洋梨”を主役にした「イングリッシュペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が広がり、世界観を体験できる。
フォトコールにはほかに、上野樹里、松本まりか、鈴木愛理、鈴鹿央士、山下美月、萩原利久、岩瀬洋志が参加した。