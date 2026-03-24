B ZONE GROUPと福岡のボーカルパフォーマンススクール studio flukeによるオーディション『九州Teenʼsオーディション2026』の、グランプリを含む各賞が決定した。

（関連：【画像あり】『九州Teenʼsオーディション2026』最終パフォーマンス審査の様子）

3回目の開催となった今回は、書類選考を含む3度の審査を経て、3月20日にファイナリスト6名の最終パフォーマンス審査がキャナルシティ博多のサンプラザステージで行われた。

グランプリは、上白石萌音の「懐かしい未来」を歌唱した福岡県出身の華町ココ（11歳／小学5年生）が受賞。準グランプリは、平井堅の「瞳をとじて」を日本語と英語を織り交ぜながら歌唱した山口県出身のワタナベ優香（15歳／中学3年生）が受賞した。

審査員特別賞には、自身のオリジナル曲をキーボード弾き語りで披露した福岡県出身の佐藤香湖（19歳）と、シェネルの「ビリーヴ」を歌唱した福岡県出身の髙松笑苗（16歳／高校1年生）がそれぞれ選ばれた。

また、福岡出身アーティストであるAislEとはなぱんまんによるゲストライブも開催。AislEは「今日はオーディションファイナリストの皆さんの、アーティストを目指す真剣な思い、歌声にたくさんの刺激を受けました。一緒に音楽を楽しみましょう！」と語った。

今回のオーディションを総括した実行委員会は、「毎回、この九州エリアでは素晴らしい10代のエネルギーを感じながらたくさんの良い出会いをさせて頂いています。ここから輝く未来に羽ばたいていく彼女たちを想像しながら、次回もさらにパワーアップした形で新しい才能の発掘を目指していきたい。」と、締め括った。

（文＝リアルサウンド編集部）