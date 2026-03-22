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YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【軽井沢駅が激変】旧信越本線跡に商業施設が開業！廃線の痕跡を探したら…」と題した動画を公開した。かつて碓氷峠を越える列車が発着した旧信越本線・軽井沢駅の跡地に開業した商業施設「軽井沢T-SITE」の様子をレポート。再開発によって、歴史的な鉄道遺産が「遺された」形になっているか検証している。



動画の舞台は、かつて碓氷峠越えの難所として知られた旧信越本線の軽井沢駅の跡地。通称「ヨコカル」と呼ばれたこの区間は、最急勾配66.7‰という当時のJRでの最急勾配区間で、専用の補助機関車EF63形が活躍したことで知られる。廃線から約30年が経過したこの地に、2026年3月17日、ホテルやスターバックスなど計17店舗で構成される商業施設「軽井沢T-SITE」がオープンした。



動画では、開業初日の賑わう現地の様子をリポート。コンコースから直接施設に入れるようになっており、開業記念キャンペーンとして、臨時列車の運行やEF63形電気機関車に関連したイベントが企画されていることが紹介された。また、お餅の振る舞いも行われたが、もち米の蒸し加減の調整がうまくいかず、開始が30分ほど遅れるハプニングもあったという。



施設の建設にあたり、鉄道の痕跡は中途半端な形で残されている。施設内からは旧信越本線のホーム跡を見ることができ、一部は埋め立てられているものの、廃止になった当時のままの状態と思われる箇所も存在する。動画ではこの状況を、開発と保存の狭間に揺れる「非常に中途半端な状態」だと指摘。敷地内からはしなの鉄道の0キロポストも確認できるようになった。



この敷地は、しなの鉄道が所有する土地を三菱地所が賃借して開発が進められた。そのため、賃借期間が終了した後、再び線路を敷くことは不可能ではない。しかし、現状の施設の造りはそれを前提としたものではなく、廃線のモニュメントらしきものも見当たらないという結果が報告された。



ただし、安中市では、再び横川・軽井沢間を鉄道(レールカート)で結ぶ計画を進めており、今後の動向が注目される。